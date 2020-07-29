經濟

國泰1/3客機停泊澳洲

【明報專訊】據昨日《蘋果日報》引述消息報道，國泰（0293）計劃本周將旗下部分客機轉移至澳洲愛麗絲泉（Alice Springs）停泊，國泰回覆本報查詢時證實說法。集團表示，在謹慎資產管理的考慮下，決定在未來數月內將大約三分之一的國泰及國泰港龍客機轉移到香港以外的地方。根據國泰2019年年報，國泰及國泰港龍共營運203架飛機，意味未來數月內會有約67架飛機被轉移。

愛麗絲泉氣候乾燥有利保養

國泰續稱，計劃轉移到海外的客機分別屬於不同機隊，該批客機在外地的停留時間，會因應資產保全及運營需求而各有不同。目前，集團的航機仍然停泊於香港國際機場，需要將未有運作的航機轉移至澳洲愛麗絲泉，以遠離潮濕氣候，並透露除澳洲愛麗絲泉外，亦正商討使用其他地區的合適設施，暗示不排除有第二輪飛機轉移計劃的可能。機管局早在今年3月起，向航空業界提供多項紓緩措施，包括全數豁免長期閒置客機的停泊費及機橋費、寬減客機着陸費、扣減停機坪服務、維修及禁區車輛的相關費用等，當中部分措施將延續至下月。

據外媒《澳洲人報》（The Australian）早前報道指出，自疫情發生後，多家航空公司運送閒置客機到當地，當中包括新加坡航空、斐濟航空等，因其乾燥氣候有利飛機保養，當地所停泊的飛機總價估計超過30億美元（約234億元）。

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