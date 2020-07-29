國泰1/3客機停泊澳洲

愛麗絲泉氣候乾燥有利保養

國泰續稱，計劃轉移到海外的客機分別屬於不同機隊，該批客機在外地的停留時間，會因應資產保全及運營需求而各有不同。目前，集團的航機仍然停泊於香港國際機場，需要將未有運作的航機轉移至澳洲愛麗絲泉，以遠離潮濕氣候，並透露除澳洲愛麗絲泉外，亦正商討使用其他地區的合適設施，暗示不排除有第二輪飛機轉移計劃的可能。機管局早在今年3月起，向航空業界提供多項紓緩措施，包括全數豁免長期閒置客機的停泊費及機橋費、寬減客機着陸費、扣減停機坪服務、維修及禁區車輛的相關費用等，當中部分措施將延續至下月。

據外媒《澳洲人報》（The Australian）早前報道指出，自疫情發生後，多家航空公司運送閒置客機到當地，當中包括新加坡航空、斐濟航空等，因其乾燥氣候有利飛機保養，當地所停泊的飛機總價估計超過30億美元（約234億元）。