經濟

和電香港利息收入降 半年少賺22%

【明報專訊】和電香港（0215）昨日收市後公布中期業績，期內純利按年急挫22%至1.46億元，每股盈利為3.03仙，較去年同期減少22%；派每股中期息2.28仙，去年同期派息2.93仙。集團解釋，純利下跌主要由於利息收入下滑，因為集團去年5月派發38.55億元特別息，並以4.71億元現金收購流動通訊業務24.1%權益，令現金結餘急降至55.36億元，令投資規模縮減。

疫情影響 消費者非常審慎

集團期內息稅折舊攤銷前利潤（EBITDA）為7.78億元，按年微跌1%。以業務分部計，客戶服務收益按年下跌7%至16.64億元，其中漫遊服務收益大跌38%至2.21億元。至於期內硬件收益錄得3.18億元，按年急跌57%，反映市場對消費品開支及新智能手機的需求下跌。

和電香港於港澳兩地客戶總人數與去年同期持平，截至今年6月底止，維持約 330萬名。期內，每月後繳客戶流失率維持1.1%的穩定水平，另受惠於企業市場貢獻增加，本地後繳淨每月每戶平均收入（ARPU）按年升5%至150元。

集團預計，新冠肺炎疫情的影響將會持續，短期內營商環境將充滿嚴峻挑戰，漫遊業務估計在今年下半年依然受挫，消費者及企業客戶對開支亦變得非常審慎。

集團續指出，雖然疫情為市場帶來不明朗因素，不過卻因為各行業推出抗疫措施，變相令自動化及企業解決方案需求急升，集團或可從中受惠。

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