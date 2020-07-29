零售協會促業主9個月不收回商舖

指行業山窮水盡 隨時崩潰

協會主席謝邱安儀在信中表示，行業受社運及疫情影響超過一年，現况已是「隨時崩潰」，但不少租約是香港發生巨變前簽訂，現時零售商收入已下跌一半，甚至八成，仍要承擔比現時租值貴一倍或以上的租金。

該會續指出，很多業主只提供非常短暫租金紓緩，並在4月收緊援助，現時大部分店舖已不獲減租，亦無能力交租，有業主更以法律行動，迫使零售商繳交全數租金，或把續約列為租金紓緩條件，扼殺零售商努力求存機會。翻查資料，日前有消息指九置（1997）旗下海港城要求租戶續長租約18個月，並要繳清未償還租金及欠款，才可獲減免5月四成租金。

該會表示，雖然政府推出「保就業」計劃，但行業面對高昂租金，加上新一輪疫情衝擊，擔心未捱到計劃完結前已出現大規模結業和裁員潮。如商舖業主未有立刻施予援手，全港6萬多間零售店舖將陷入結業危機，影響逾26萬名從業員及其家人的生計。

李根興：可設「無良業主商舖黑名單」

盛滙商舖基金創辦人李根興表示，贊成暫緩法律行動的建議，以分成制度收租對大業主會較易監管，但街舖多收現金、租客及小業主講求互信，只有極少街舖以該方式收租，全面實施撤銷底租，改以分成收租未必可行。他建議，協會可設立「無良業主商舖黑名單」，蒐集證明後作公開譴責，令商戶租舖時可以查看名單，相信全港業主都會有所警惕，令雙方共渡難關。