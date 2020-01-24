澳博中期轉蝕 半年燒錢70億 經調整LBITDA近10億 較預期略少

明報記者 陳偉燊

此前，Union Gaming估計澳博的LBITDA為12.82億元，澳博是次公布的LBITDA相對較少。澳博公布業績前，股價升2.08%，收報8.33元。主席何超鳳展望，路氹上葡京將在今年底開業，預料收益在今年內將不會恢復到以往的水平。而副主席兼行政總裁蘇樹輝則表示，澳博上半年的業績反映旅遊業在疫情下嚴重萎縮，他們致力控制營運成本。

資本負債比率升至17.7%

此外，澳博上半年因應興建上葡京作資本承擔約50億元，其手持現金及存款約73.4億元，較去年底減少49.2%，按年大減71.4億元。整體資本負債比率則由去年底的零水平，提升至17.7%。相比上市以來長期出現巨額流動資產淨值，期內首度轉負數22.09億元。雖然如此，其未償還銀行債則較去年底略少，尚有152.44億元，一年內到期只佔15%。期內因應疫情其獲租金寬免990萬元。

為上葡京作50億元資本承擔

集團期內的貴賓博彩業務共營運192張賭枱，較去年底減少83張；共有14名中介人，較去年底減少1名中介人；賣碼只有373.03億元，按年大減84.5%；毛收益只有13.68億元，按年大減81.6%；贏率則按年提高0.58個百分點至3.67%。中場則經營851張賭枱，較去年底減少660張；毛收益只有32.91億元，按年大減73.5%。

賣碼373億元 按年大減85%

以項目劃分，新葡京、包括葡京、回力海立方及海島為首的自行推廣娛樂場，以及衛星場三方面均由盈轉虧，澳博攤佔虧損4.46億、5.41億及1.05億元，應佔LBITDA分別達3.69億、3.46億及7600萬元。非博彩業務方面，新葡京及持股51%的十六浦索菲特酒店提供收益共1.07億元，但是新葡京的LBITDA則為1億元。