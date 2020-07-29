經濟

居家工作對租務影響有限 大摩：收租股估值過低

【明報專訊】摩根士丹利發表報告表示，根據其最新一期AlphaWise調查顯示，居家工作對寫字樓租務影響有限，並認為收租股現價反映租金下調40%的情况，股價走勢過分悲觀，該行本身預期今年下半年甲級寫字樓租金跌幅為兩成左右。

收租股在港股市場內，昨日午後普遍股價倒升，當中太古地產（1972）倒升0.23%，收報17.34元；冠君（2778）亦倒升2.29%，收報4.02元。在新加坡上市的置地控股，股價無升跌，收報3.77美元。

大摩最新一期的AlphaWise在7月20日至23日對698名白領階層作線上調查，結果顯示當中有68%已經居家工作，當中的83%表示未來擬居家工作，但大部分希望有彈性工作安排，而非全部日子在家工作。另一方面，疫情影響，大部分員工不希望與他人共享辦公桌，這都會抵消部分寫字樓需求的跌幅。

下調太地目標價15% 惟市場看法過分悲觀

該行亦估計，寫字樓租金經過上半年向下調整13%，預料在下半年再跌多12%並見底，更預期由今年6月起至2022年，寫字樓租金會跌多7%而已，即明年起會有反彈。空置率方面，預期會由今年6月份的7.6%提高至12月份時的9%，但至2022年亦會在7至9%之間徘徊。

在一眾寫字樓收租股中，該行指出，置地及太地市盈率均處紀錄低位，比2003年及2009年危機時還要低，資產淨值折讓高達65%，股息率升至5.2厘。該行下調置地及太地目標價12%及15%，但同時指出，目前估值反映租金跌幅已遠超該行估計，市場看法過分悲觀。

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