經濟

台積電昨曾飈逾9% 一度成全球十大市值公司

【明報專訊】英特爾（Intel）自製晶片推遲面世，有傳公司或尋求台積電代工。晶片代工巨企台積電周一股價勁升一成後，昨日曾再飈逾9%，高見466.5元新台幣。公司市值創下新高，曾見4317.4億美元，一度躋身全球十大公司之列。

不過，台積電股價昨日午後收窄升幅，全日收報435元新台幣，升2.47%。而台積電美股預託證券（ADR）出現獲利沽壓潮，至晚上約10時跌逾6%。

台灣《工商時報》引述行業內人士稱，除7納米晶片外，英特爾已與台積電達成協議，預定明年18萬片6納米晶片亦由台積電代工生產。報道稱，今年下半年起兩公司將合作重新設計部分晶片。

ADR現獲利沽壓 跌逾6%

此外，英特爾競爭對手超微半導體（AMD）現時委託台積電製作7納米晶片。台灣媒體報道稱，超微亦計劃明年向台積電落訂20萬片「7/7+」晶片。市場原本預期台積電少了華為海思訂單，將導致台積電明年7納米世代製程出現產能空缺，但因為英特爾的意外，填補了訂單。

英特爾解僱首席工程師

英特爾上周披露，自家製7納米晶片要延遲最多1年面世，或會放棄一向採用的設計、製造一體模式，消息一度拖累股價急跌16%。英特爾昨日公布，將解僱首席工程師Murthy Renduchintala，並將科技部門重組。聲明指出，此舉是對科技執行上問責，並加強對科技的關注、提升其產品領先程度。

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