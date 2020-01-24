騰訊164億全購搜狗 股價升逾4%

較搜狗上周五收市溢價57%

搜狗2017年底在紐約交易所上市，一旦成功交易，公司將會退市，成為騰訊間接全資子公司。事實上，兩大股東騰訊與搜狐，均持有投票權較高的特權股份，前者僅持有搜狗39.2%股權，卻有52.3%表決權；而搜狐的股權及表決權，分別佔33.8%及44.1%。搜狗周一升47%後，昨晚開市早段跌1%。

搜狗表示，將會透過由獨立董事組成的獨立委員會，討論和研究相關建議函和提議的交易，以最大限度來保證股東的利益。

騰訊昨天收報543.5元，全日升4.52%，貢獻恒指131點升幅。野村發表報告指出，搜狗主席兼其控股公司行政總裁張朝陽已同意相關收購，計劃轉讓其持有的6.4%股權予騰訊，相信有關舉動能促進交易進程。但報告又指出，是次收購對騰訊的財務影響有限，即使把搜狗的全年報表併入騰訊計算，亦只會為騰訊今明兩年的收入升幅額外增加2%及1%。該行重申騰訊「買入」評級，目標價維持531元。

野村重申騰訊「買入」評級

另外，交銀國際認為，由於騰訊與搜狐的表決權合共超過九成，預計成功收購搜狗的機會率高。該行相信，是次成交有效調整雙方的收入結構及業務領域，預料搜狐可在此交易中獲得11.6億美元現金。

ATMX全線向上，阿里巴巴（9988）收報244.6元，升2.34%；美團（3690）收報191元，升3.24%；小米（1810）收報14.86元，升1.5%。另外，恒生科技指數推出第二天，收報7012點，升3.51%，跑贏恒指的0.69%升幅；30隻成分股中，僅心動（2400）1隻向下，收報39.65元，跌0.5%。另外，比亞迪電子（0285）見52周高，收報25.85元，升11.9%；中芯國際（0981）升5.8%。

科技指數升3.51% 跑贏恒指

恒指昨天收市升169點，報24,772點，國指升76點，收報10,151點。主板成交金額1124億元，較前一天減少10.55%。