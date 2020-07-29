彭博：主席杜嘉祺研售歐美業務

模擬分析港元聯匯制度遭破壞

報道引述知情人士稱，考慮到裁員計劃不足以提振銀行業務，匯控有意研究出售歐美業務。匯控今年2月宣布，預計未來3年裁員3.5萬，集團行政總裁祈耀年上月發備忘錄，將於中期重啟裁員，並暫停對外招聘。

報道稱，匯控去年大部分經營盈利，主要來自亞州業務貢獻，當中香港佔其環球收入約三分之一，但佔稅前盈利達九成（見表）。反之集團在歐美業務成本高昂，雖然去年歐洲業務佔集團資產近一半，但卻錄得經營虧損。匯控去年的列帳基準除稅前利潤錄得133.47億美元，當中歐洲業務虧損46.53億美元，北美業務雖然錄得7.67億美元盈利，但亦僅佔整體稅前盈利的5.7%。

早前《人民日報》及內地官方媒體引用加拿大法院孟晚舟案文件，質疑匯豐伙美國陷害孟晚舟。匯豐早前於微信公眾號發表《匯豐集團關於華為的幾點說明》一文，表明對華為沒有任何惡意，亦從未「設置陷阱誘捕華為」等。不過文章於25日刊出，其後已被刪帖。