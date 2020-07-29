恢復派息恐無期 匯控跌穿35元 英倫銀行研究明年續禁派息

明報記者 溫藹紅

英倫銀行旗下審慎監管局（PRA）昨日稱，將評估是否繼續執行「停派息」政策。目前英倫銀行要求銀行停派息至2020年底，當局昨日表示，將會根據各銀行的資本充足程度，以及未來經濟的不確定情况，於今年第四季度評估有關「停派息」政策，是否延續至今年以後。英倫銀行強調，理解派息及回購對於整體銀行系統的重要，但當局強調，銀行行業在支撐經濟上具有獨特作用，在經濟活動受擾動的情况下，「停派息」政策是必要的預防措施。

英倫銀行：停派息是必要預防措施

英倫銀行的聲明是回應日前歐洲央行將歐洲銀行「停派息」的要求，由今年10月延長至明年1月1日。受消息影響，匯控股價昨日跌穿35元支持位，更一度低見34.1元，最終全日跌1.56%，收報34.8元。今年以來已累跌42.8%。渣打（2888）昨日亦跌0.6%，收報41.65元。

當局早在今年3月底，要求英國銀行在今年內停止派息，匯控及渣打於4月1日宣布，因應監管當局的要求，撤回派發2019年度末期股息決定，2020年餘下時間亦不會派息及回購，事件曾引發一眾小股東不滿。高盛於本月中旬曾發表報告，估計匯控明年重新開始派息和回購，因此股息率高達11厘。然而，若明年首季仍未能派息，意味股東將失去超過一個年度的股息（見表）。

分析：股價或低過金融海嘯

光銀國際董事總經理兼研究部主管林樵基表示，匯控現時可謂四面楚歌，包括其面臨的中港政治問題、華為事件等，均已影響其投資價值，此外疫情嚴重衝擊傳統金融及銀行業，預料匯控中期業績的壞帳撥備或將大幅增加，估計今明兩年的盈利「好難翻身」，加上不派息因素，前景不甚樂觀，預料未來其股價有機會跌至金融海嘯時期的33元或更低水平。

致富證券研究部經理莊志豪認為，市埸仍有甚多收息股，若匯控明年再不派息，預計其將承受更大沽壓，不過他指出，匯控目前面對的政治風險影響遠高於不派息，現階段不建議持有，渣打則相對影響較小。