湯文亮：印度難全面取代中國

我話老友太睇得起中國，其實是中國取代印度，國父孫中山先生話印度是殖民地，中國是次殖民地，即是衰過印度，現在話印度將會取代中國，這話又從何說起，如果印度比中國佳，美國一早已經用印度做生產商而非中國，仲搞到中國有世界工廠這個不雅名稱。

兩國人口相若 土地面積差很遠

中印兩國雖然都是大約有14億人，但中國土地面積有960萬平方公里，印度只得中國三分之一，大約320萬平方公里，老實說，印度人口爆燈，就算要設廠都唔知有冇土地，而印度階級觀念非常嚴重，有不少文盲是年輕人，中國的文盲大多數是農村老年人，數目會日漸減少，而用印度取代中國只是美國人做生意的手法，不少美國買手要求一間替他們生產的工廠減價，最好方法就是話有一間更平更好的工廠可以替他們生產，一般來說，這個方法都幾有效，不過當生產的工廠被美商揸乾楂淨，最後都只能夠放棄。

我亦相信，今次會有一些美商會將生產線搬去印度，但印度很難全面取代中國。

中國生產商不少產品低價替美商生產，而貨品又可以高價賣給中國消費者，我相信印度暫時沒有這個能力，至於點解美國會醒覺將生產線搬去印度，其實是中國自己惹的禍，有不少中國廠家將生產線搬去印度，美國睇到，既然印度可以生產，唔需要經過中國，直接在印度生產，這亦是美商一貫作風，當見到替他們生產的生產商將生產線轉移到其他工廠代加工，就會直接搵那間代加工廠，用他們的名義來壓價，到壓無可壓時，索性將生產線搬到那些代加工廠，所以，一般保守廠家是不會在國內搵代加工廠，自己可以做得幾多就幾多，否則總有一日就會發覺原來是搬起石頭砸自己的腳，毛主席早有遠見。

紀惠集團行政總裁

[湯文亮 敢說反話]