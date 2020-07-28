周顯：投資市場亦是政治掛帥

太陽城大股東周焯華有一個不算很特別的特別身分，就是他是土生土長澳門人。這是由於大部分在澳門經營博彩事業的，主要是西方人、香港人、內地人，澳門人反而是少有的身分，我想得出來的，除了他外，就只有梁安琪。我所以這麼說，皆因不排除澳門政府未來決策會加重澳門人在當地的投資優惠，提升本土利益，可能會在2022年的賭牌分配中體現出來。

澳門人抬頭 2022年賭牌分配將見端倪

身為澳門人，天生的政治立場傾向於愛國愛港。在疫情爆發初期，太陽城集團向湖北疫區捐贈3000萬元，購買武漢當地醫院急缺的醫用設備、醫療設備、試劑、藥品、防護設備、消洗設備、耗材等等疫情防控物資，以及緊急採購2萬個醫用外科口罩，無償贈予港珠澳大橋海關使用，又以個人名義向湖北捐贈3000萬元，籌措6萬個N95口罩，到抗疫一線。

因為這些行為，上星期，澳門中聯辦副主任姚堅公開捐贈感謝證書給周焯華，以感謝他在抗擊疫情工作中作出的突出貢獻……作為一個投資者，我關心的，不是周本人的名聲，而是這證明了他在中國政府心目中的地位，這會直接關係到太陽城在澳門未來的發展，在政治掛帥的今天，這顯然是最關鍵的要點。

[周顯 投資二三事]