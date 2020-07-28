薛偉傑：華為擬自建晶片廠 擺脫「無芯可用」困境

【明報專訊】正當美國電腦處理器巨擘Intel透露，可能會將部分晶片生產工作外判時，內地卻傳出消息，指備受美國政府全力封殺的內地電訊業龍頭華為有意自行建立半導體生產線，以徹底擺脫「無芯可用」的困境。
事緣近一個多星期，不少內地網媒報道，發現華為大約一個月前已在招聘網站上刊登啟示，招聘「光刻工藝工程師」，在其東莞松山湖基地上班，而應徵者的學歷、經驗、語言、年齡全部都不設限制。
招聘網聘「光刻工藝工程師」
此外又有傳聞指，內地多家半導體設備生產商都已經接獲華為的查詢；而在華為內部，亦有一批精英員工被調到新成立的光刻機部門，全力奮戰，連吃和住都在公司內，目的是要爭取時間，在兩年內建成完整的晶片生產線。
另外，內地的「國際電子商情」和「電子工程專輯」等專門報道半導體消息的媒體，亦在國家知識產權局（CNIPA）的「中國專利公布公告」網站上發現，原來華為早在2016年9月9月，已經就「一種光刻設備和光刻系統」申請發明專利。從登記的發明人的姓名（弗洛里安‧朗諾斯）來看，似乎是華為的外籍員工。
華為在申請專利的文檔中表示，該設計的特點是，可以避免平移基材（即矽晶圓），從而提高光刻處理的效率和精確度。
自行研製光刻機可能性低
一時間，內地有些網媒甚至揣測，華為不但要自建晶片生產線，甚至還要自行研製光刻機，相信兩年後就可以造出5nm製程的先進光刻機云云。
不過，綜合各種迹象和意見來說，華為自行研製光刻機的可能性應該很低，相信華為只是計劃效法Intel和三星的路線，自行包辦晶片的設計、生產、封裝、測試等。
首先，如果華為是招聘新員工來研製光刻機，其職銜照理不應該稱為「光刻工藝工程師」。因為這職銜只像是（精於）操作光刻機的工程師，而不像是研發光刻機的工程師。
更重要的是，一部先進的光刻機涉及以萬計的零件，比5G智能手機和5G通訊基站都要複雜不知多少倍。華為若僅用兩年時間，實在不太可能研製出先進的光刻機。
不可能兩年內造出嶄新設計光刻機
不然，荷蘭ASML在整個西方世界的企業支持之下研製極紫外（EUV）光刻機，也不需要那麼多年。而日本的Nikon和Canon也不會一直落後於ASML。上海微電子裝備（集團）股份有限公司（SMEE）研製90nm製程的國產沉浸式深紫外（DUV）光刻機，也不用花了17年之多。至於華為就光刻機的設計申請專利，相信只是中長期的計劃，不太可能在2年內就造出嶄新設計的光刻機。
那麼華為自建晶片生產線，其生產設備從何而來呢？
以現時的清况估計，華為若要向美國、日本和歐洲的半導體設備生產商訂購全新的設備，幾乎是沒有可能，因為美國政府一定會從中作梗。
料購買國內外半導體設備
所以，剩下只有三個可能性。第一，是全部採用國產半導體設備，包括上海微電子預計在2021年或2022年推出的28nm製程光刻機。
第二，是購買二手的外國半導體設備。第三，則是兩者混合。
據悉，國內半導體企業向一些外國同行購入它們淘汰的外國半導體設備，以往一直都存在。
另外，內地有傳主要生產DRAM的福建晉華集成電路有限公司近年因為美國政府的打壓，業務有些處於停擺狀態，不排除該公司有可能會向華為轉讓半導體生產設備。