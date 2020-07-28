薛偉傑：華為擬自建晶片廠 擺脫「無芯可用」困境

事緣近一個多星期，不少內地網媒報道，發現華為大約一個月前已在招聘網站上刊登啟示，招聘「光刻工藝工程師」，在其東莞松山湖基地上班，而應徵者的學歷、經驗、語言、年齡全部都不設限制。

招聘網聘「光刻工藝工程師」

此外又有傳聞指，內地多家半導體設備生產商都已經接獲華為的查詢；而在華為內部，亦有一批精英員工被調到新成立的光刻機部門，全力奮戰，連吃和住都在公司內，目的是要爭取時間，在兩年內建成完整的晶片生產線。

另外，內地的「國際電子商情」和「電子工程專輯」等專門報道半導體消息的媒體，亦在國家知識產權局（CNIPA）的「中國專利公布公告」網站上發現，原來華為早在2016年9月9月，已經就「一種光刻設備和光刻系統」申請發明專利。從登記的發明人的姓名（弗洛里安‧朗諾斯）來看，似乎是華為的外籍員工。

華為在申請專利的文檔中表示，該設計的特點是，可以避免平移基材（即矽晶圓），從而提高光刻處理的效率和精確度。

自行研製光刻機可能性低

一時間，內地有些網媒甚至揣測，華為不但要自建晶片生產線，甚至還要自行研製光刻機，相信兩年後就可以造出5nm製程的先進光刻機云云。

不過，綜合各種迹象和意見來說，華為自行研製光刻機的可能性應該很低，相信華為只是計劃效法Intel和三星的路線，自行包辦晶片的設計、生產、封裝、測試等。

首先，如果華為是招聘新員工來研製光刻機，其職銜照理不應該稱為「光刻工藝工程師」。因為這職銜只像是（精於）操作光刻機的工程師，而不像是研發光刻機的工程師。

更重要的是，一部先進的光刻機涉及以萬計的零件，比5G智能手機和5G通訊基站都要複雜不知多少倍。華為若僅用兩年時間，實在不太可能研製出先進的光刻機。

不可能兩年內造出嶄新設計光刻機

不然，荷蘭ASML在整個西方世界的企業支持之下研製極紫外（EUV）光刻機，也不需要那麼多年。而日本的Nikon和Canon也不會一直落後於ASML。上海微電子裝備（集團）股份有限公司（SMEE）研製90nm製程的國產沉浸式深紫外（DUV）光刻機，也不用花了17年之多。至於華為就光刻機的設計申請專利，相信只是中長期的計劃，不太可能在2年內就造出嶄新設計的光刻機。

那麼華為自建晶片生產線，其生產設備從何而來呢？

以現時的清况估計，華為若要向美國、日本和歐洲的半導體設備生產商訂購全新的設備，幾乎是沒有可能，因為美國政府一定會從中作梗。

料購買國內外半導體設備

所以，剩下只有三個可能性。第一，是全部採用國產半導體設備，包括上海微電子預計在2021年或2022年推出的28nm製程光刻機。

第二，是購買二手的外國半導體設備。第三，則是兩者混合。

據悉，國內半導體企業向一些外國同行購入它們淘汰的外國半導體設備，以往一直都存在。

另外，內地有傳主要生產DRAM的福建晉華集成電路有限公司近年因為美國政府的打壓，業務有些處於停擺狀態，不排除該公司有可能會向華為轉讓半導體生產設備。

明報記者 薛偉傑

[薛偉傑 科技觀潮]