趙海珠：中美關係再緊張 美元踏貶值之旅

本周美國聯儲局將議息，猶記得上月鮑威爾指維持現行低利率至2022年，令市場普遍預期息率將會維持不變。但鑑於新冠疫情近日在美國有持續擴散迹象，同時美國的失業救濟津貼本周到期，政府亦暫時未有推出新的救助方案，早前草擬的1萬億美元援助方案亦未獲通過，市場擔心聯儲局在眾多不明朗因素下或會重提負利率，將影響美元走勢。同時，美國本周將公布第二季國內生產總值（GDP），由於美國在第一季度尾段開始實施封城，第二季經濟受封城影響的程度預料較深，故市場認為經濟收縮幅度亦將較大，對美元不利。

歐元進一步挑戰1.1815

同時歐盟上周通過7500億歐元復蘇基金方案，將歐元推升至21個月高位至1.16以上，隨着美元在利率、經濟增長以及美國政策的不確定因素增加，我們認為支持美元向上的因素已經減退，再加上歐洲經濟復蘇步伐良好，預期歐元兌美元未來將會進一步挑戰1.1815水平。美元偏軟，相信亦會利好一眾主要外幣，除了歐元或將向上測試更高水平外，我們同時預期英鎊將有機會向上挑戰1.30水平；澳元突破阻力0.7190後，將能上試0.7290；新西蘭元若成功挑戰0.6760後，下一目標將會是0.6950。

渣打銀行財富管理高級投資顧問

[趙海珠 匯市前瞻]