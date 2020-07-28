金曹：留意期指對冲盤壓低指數

大戶調倉看淡後市

期權倉位分析，22日休斯敦總領事館事件反映7月活躍CALL PUT區間是24,600至25,600點、8月則是23,900至26,800點，當時未見太恐慌。8月期權策略相對簡單，可先用草船借箭，Short Call 26,800點取得期權金，動態部署Long Put 24,000點及Short Put 23,000點。期權操盤通常預留1個月1400至1700點波幅，如引伸波幅明顯上升到30，則預留超過2000點波幅。假設8月轉倉由25,275點起步，如這是上方阻力，那下方1700點可見23,575點，這是預期「合理」的下方目標，可以開始拆淡倉。恒指收市要高於25,300點穩企3天才能扭弱勢。

雖然很多分析員認同強行關閉中國駐美總領事館及雙航母在南海軍演只是特朗普為11月總統大選連任，打中國牌的選舉操作，未必變成美中大戰，不必過慮。但最近美國鷹派政客一連串的政治宣言明顯是想各國劃分兩成個陣營，要麼支持民主自由的價值體系的自己人、要麼是支持中國共產黨的威權統治，在11月總統大選有結果前，恐怕只會使出更多招數，操作上還要小心。當然美國鷹派肯定是犯了「稻草人的謬誤」，將中國共產黨妖魔化之後變為一個可以聯合盟友去消滅的對象，同時又極力將中國共產黨跟中國人民二分。事實上中國共產黨是合法的執政黨，其利益跟中國人民以及眾多外貿易伙伴是難以切割，筆者認為世上並無一個可行方法可以打擊中國合法政權，又不傷害中國人民的利益。之後事態發展還要看英國、越南、印度等會不會附和美國鷹派的「集結號」，在應付新冠疫情及經濟下滑的時間，站出來跟中國共產黨叫板。

[金曹 期權制勝]