金曹：留意期指對冲盤壓低指數

【明報專訊】7月期指及期權由於信心滿滿的迎接科技股指數出台，直到7月22日氣氛仍然不錯，但當日下午突然傳出美國特朗普政府要求中國休斯敦總領事館於72小時限期停止運作，分析師指出這跟驅逐大使，兩國進入冷戰差不多。筆者建議所有在7月22日之前的股票分析，須認真再檢討，因政治事件的發展可以產生非理性恐慌情緒，未必遵循理性的經濟因素，如早前大多數分析員認為中國第三季GDP及PMI正增長，以及美元貶值對港股A股有利，8月可能會受到美中關係嚴重惡化影響。22日下午3時到4時，期指大手成交3.1萬張，比之前一日同時段的1.5萬張增加一倍，即市成交非常活躍，通常表示有大戶「反倉」，即先平掉一張好倉、新開一張淡倉，通常當市况急跌，成交量增加一倍，但未平倉合約不變，都有單日轉向，大戶反手由好倉轉淡倉的可能。22日成交量未平倉合約變化不大，但成交量增加3萬張。推算22日當天由下午3點到4點約3.1萬張期指的成交量加權平均，大概25,275點是最多人對冲下行風險的交易，換句話說，7月結算高於25,275點的機會已經比較困難。6月期指結算24,301點將會受到考驗。
大戶調倉看淡後市
期權倉位分析，22日休斯敦總領事館事件反映7月活躍CALL PUT區間是24,600至25,600點、8月則是23,900至26,800點，當時未見太恐慌。8月期權策略相對簡單，可先用草船借箭，Short Call 26,800點取得期權金，動態部署Long Put 24,000點及Short Put 23,000點。期權操盤通常預留1個月1400至1700點波幅，如引伸波幅明顯上升到30，則預留超過2000點波幅。假設8月轉倉由25,275點起步，如這是上方阻力，那下方1700點可見23,575點，這是預期「合理」的下方目標，可以開始拆淡倉。恒指收市要高於25,300點穩企3天才能扭弱勢。
雖然很多分析員認同強行關閉中國駐美總領事館及雙航母在南海軍演只是特朗普為11月總統大選連任，打中國牌的選舉操作，未必變成美中大戰，不必過慮。但最近美國鷹派政客一連串的政治宣言明顯是想各國劃分兩成個陣營，要麼支持民主自由的價值體系的自己人、要麼是支持中國共產黨的威權統治，在11月總統大選有結果前，恐怕只會使出更多招數，操作上還要小心。當然美國鷹派肯定是犯了「稻草人的謬誤」，將中國共產黨妖魔化之後變為一個可以聯合盟友去消滅的對象，同時又極力將中國共產黨跟中國人民二分。事實上中國共產黨是合法的執政黨，其利益跟中國人民以及眾多外貿易伙伴是難以切割，筆者認為世上並無一個可行方法可以打擊中國合法政權，又不傷害中國人民的利益。之後事態發展還要看英國、越南、印度等會不會附和美國鷹派的「集結號」，在應付新冠疫情及經濟下滑的時間，站出來跟中國共產黨叫板。