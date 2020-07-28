李浩德：信達有機會染藍 中長線續跑贏

近日股價受地緣政治緊張拖累

信達生物上月因為公司的規模已達標而成功搣甩「B牌」，並有染藍的可能，是公司一個重要的里程碑。公司的核心產品達伯舒是國內第一個PD-1單抗被納入醫保，達伯舒去年已有收入逾10億人民幣，是公司未來收入的主要來源。另一個以VEGF為靶點自主開發的貝伐珠單抗生物類似藥「達攸同」亦獲批上市，其原研藥是由跨國藥企羅氏（Roche）研發的，該藥去年在全球銷售逾500億港元。生物類似藥物替代原研藥是一個長期趨勢，達攸同將令信達生物的產品更多樣化。

現時免疫治療法在抗腫瘤藥研發上已佔重要地位，國外龍頭藥企正積極佈局此範圍，接近七成第一期的臨牀試驗都是免疫療法的藥物。信達生物的達伯舒早已部署在PD-1這個最熱門之一的靶點上，今年將繼續有多個適應症的藥物申請並在明年內上市。公司的產品正踏入商業化階段，未來數年收入增長會有突飛猛進的表現，或會讓信達生物由一家生物科技公司轉型至生物製藥企業。

大股東配股影響短暫

國內醫療政策對醫藥股價的影響巨大，達伯舒進入醫保名單後，藥價被降64%，現價約7500元，是國內市場上最便宜的PD-1藥物。雖然產品被降價，但達伯舒去年仍創造出10億的營業額，可見醫保為產品保留了一定的市場份額。未來或會有更多來自其他藥企的相關藥物被納入醫保，對達伯舒的市場份額有衝擊，但其產品亦會推出更多不同的適應症藥物，同時「達攸同」也快將上市，因此筆者對信達生物的盈利能力仍有信心。

信達生物現時股價受上周主席及公司配售股份的消息所影響，但筆者認為這些只是短期的影響，畢竟股價近月大幅跑贏恒指。然而，信達生物的整體故事並沒有改變，公司未來兩三年內有可能在營運上達收支平衡，收入或會由10億增長至過百億元人民幣，所以看好信達生物中長線的表現。

（C基金現持有信達生物的長/短倉。以上純為個人意見，不構成投資建議）

C基金基金經理

[李浩德 深C熟慮]