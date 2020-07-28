李浩德：信達有機會染藍 中長線續跑贏

【明報專訊】港股近日受地緣政治緊張拖累，市場氣氛變得保守，早前衝高的強勢股持續出現回調，未見反彈迹象。尤其是醫藥股的表現，信達生物（1801）本月至今回調接近兩成，但今年的表現仍有逾七成升幅。雖然醫療保健板塊暫時受壓，筆者認為當中信達生物的長期趨勢仍會讓股票在中長期的投資中跑出。
近日股價受地緣政治緊張拖累
信達生物上月因為公司的規模已達標而成功搣甩「B牌」，並有染藍的可能，是公司一個重要的里程碑。公司的核心產品達伯舒是國內第一個PD-1單抗被納入醫保，達伯舒去年已有收入逾10億人民幣，是公司未來收入的主要來源。另一個以VEGF為靶點自主開發的貝伐珠單抗生物類似藥「達攸同」亦獲批上市，其原研藥是由跨國藥企羅氏（Roche）研發的，該藥去年在全球銷售逾500億港元。生物類似藥物替代原研藥是一個長期趨勢，達攸同將令信達生物的產品更多樣化。
現時免疫治療法在抗腫瘤藥研發上已佔重要地位，國外龍頭藥企正積極佈局此範圍，接近七成第一期的臨牀試驗都是免疫療法的藥物。信達生物的達伯舒早已部署在PD-1這個最熱門之一的靶點上，今年將繼續有多個適應症的藥物申請並在明年內上市。公司的產品正踏入商業化階段，未來數年收入增長會有突飛猛進的表現，或會讓信達生物由一家生物科技公司轉型至生物製藥企業。
大股東配股影響短暫
國內醫療政策對醫藥股價的影響巨大，達伯舒進入醫保名單後，藥價被降64%，現價約7500元，是國內市場上最便宜的PD-1藥物。雖然產品被降價，但達伯舒去年仍創造出10億的營業額，可見醫保為產品保留了一定的市場份額。未來或會有更多來自其他藥企的相關藥物被納入醫保，對達伯舒的市場份額有衝擊，但其產品亦會推出更多不同的適應症藥物，同時「達攸同」也快將上市，因此筆者對信達生物的盈利能力仍有信心。
信達生物現時股價受上周主席及公司配售股份的消息所影響，但筆者認為這些只是短期的影響，畢竟股價近月大幅跑贏恒指。然而，信達生物的整體故事並沒有改變，公司未來兩三年內有可能在營運上達收支平衡，收入或會由10億增長至過百億元人民幣，所以看好信達生物中長線的表現。
（C基金現持有信達生物的長/短倉。以上純為個人意見，不構成投資建議）