避險升溫 金價逼2000美元創新高 分析：儲局倘推負利率或見2500美元

澳洲聯邦銀行（CBA）分析師Vivek Dhar預期，金價將於未來數月升穿每盎司2000美元大關，關鍵是之後還會漲多少，推測若聯儲局實施負利率，金價將升至每盎司2500美元。將於本周公布業績的蘋果、亞馬遜、facebook、Alphabet股價早段向上，帶動美股早段上漲。搜尋引擎「搜狗」公布，收到騰訊初步收購要約，搜狗股價午夜前升近50%。

騰訊擬收購 搜狗急升近50%

歐洲部分國家因應西班牙疫情反彈，向西班牙實施旅遊限制，令歐洲的航空股受挫。英國廉航易捷航空（EasyJet）股價昨晚跌逾7%，英航母公司IAG跌逾6%，德國漢莎航空跌逾5%。德銀策略師里德（Jim Reid）警告，歐美等地確診個案再次增加，預示今年冬季若沒有新冠病毒疫苗面世，形勢將會多困難。黃金以外的避險資產也受追捧，瑞郎兌每美元高見0.9167，創5年高位。日圓兌每美元高見105.17，為4個月高位。美國10年期債息在0.58厘左右徘徊。

瑞郎高見0.9167 創5年高位

澳洲聯邦銀行（CBA）分析稱，美國10年期國債孳息率下滑，是金價上漲的主要動力。美國長期國債實際收益率，與黃金期貨價格一直維持此消彼長的關係，當美國長債實際收益率提高，不帶來利息收益的黃金就缺乏吸引力，目前美國10年期通脹預期向上，令美國10年期國債實際收益率下降。荷蘭國際集團（ING）的分析師稱，計入通脹後，美國的長期國債收益率處於負值。這意味持有黃金的機會成本幾乎為零。

在歐美推出刺激措施之際，黃金成了對冲潛在通脹的工具。金價今年迄今升逾25%。此外，美國復蘇前景的不確定性，令美元轉弱也推升金價。美匯指數昨跌至93.6，創2018年7月以來低位。美元偏軟之際，聯儲局將在周四凌晨公布議息結果，交易員普遍預期聯儲局不會有新舉動。豐業銀行（Scotiabank）的分析預期，未來數周美元將進一步下滑。

橋水創辦人：中美恐演變「資本戰爭」

有「鱷王」之稱的對冲基金橋水創辦人達里奧（Ray Dalio）警告，中美衝突可能演變成一場「資本戰爭」，將損害美元地位。他說，除了貿易戰、科技戰、地緣政治戰，還可能有資本戰。若美國立法規定不能在中國投資，甚至不向中國購買的美國國債進行償付，美元將會受挫。荷蘭合作銀行（Rabobank）的分析稱，白宮對華鷹派正竭力破壞中美之間的橋樑，以確保即使拜登上台，兩國緊張關係也無法緩和。

德國商業銀行分析稱，美元過去能從中美貿易衝突受惠，現在不再如是，美國的對華政策可能會超越一些界線，令雙方衝突所威脅的不止於貿易，美元在國際貿易和資本市場的支配地位也可能受到影響。

（綜合報道）

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