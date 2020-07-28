全球線上外賣市場 中國佔逾六成

市場規模疫情前已突破3900億

統計指出，中國當地的外賣平台，以美團點評（3690）及阿里巴巴（9988）表現最為顯著。事實上，根據美團點評年報，截至2019年12月31日為止，集團去年的餐飲外賣收入，高達1121億元人民幣（約1241億元），按年急增近四成。換言之，單是美團點評，已為中國外賣市場貢獻逾半銷售額。

雖然北美及歐洲的市場佔有率未及中國，但兩地於過去5年的市場規模一直維持穩定增長。惟仍然無阻全球規模較大的外賣平台，如Just Eat Takeaway、Uber Eats和Delivery Hero等，開拓拉丁美洲新市場。其中，拉丁美洲的市場規模，在2018至2019年間急升逾2倍。另外，印度的外賣市場亦見明顯升幅。

彭博統計料，因應城市人口增長、餐廳和飲食文化的轉變等，促使外送平台的市場規模產生明顯增長。

Uber擬收購外賣App谷Uber Eats

事實上，隨着新冠肺炎疫情在全球爆發，本已擁有外送服務平台Uber Eats外賣服務品牌的優步（Uber），早前已宣布擬以26.5億美元（約206.7億元）收購外賣應用程式Postmates，加快推動Uber Eats增長。Uber在今年稍早前的季度更新報告中說，公司虧損近30億美元，4月租車業務下滑約80%；不過，同期Uber Eats送餐業務的營收卻錄得強勁增長。