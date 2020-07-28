森信申清盤 兩銀行入稟追債 台新招商永隆共追款近億

明報記者 陳偉燊

根據台新入稟狀指出，該行因應森信於去年9月擔保，向集團旗下森信紙業授出5000萬元押匯及入口記帳貸款額度，並向森信紙業提供多筆墊款，惟台新已按有關額度內所定條款，自7月16日知會森信終止貸款額度，並要求立即還款。經台新將森信紙業的銀行結餘對銷後，要求森信於7月16日起3日內，償還1880.78萬元本金連利息。後來幾經催還不果，於上周五入稟高院，向森信集團及森信紙業共1882萬餘元，連同該行同於7月24日追討另一筆債務約1560.86萬元，合共向森信追討約3442.86萬元。

停牌前市值僅4.16億

若連同招商永隆此前入稟高院，向森信及旗下森信紙業追討6244.76萬元貸款，短短8日內，森信已被兩家銀行合共追討9687.62萬元。森信自7月2日起申請股份停牌，待公布今年3月底止全年度業績。停牌前其收報0.365元，市值只餘4.16億元。

森信原本為本港老牌的紙品製造及貿易商，主要業務、收入及盈利來源源自造紙、貿易業務，旁及物業投資。近年則發展Foodwise連鎖零售店業務，在港有7家零售店。集團早前公布截今年3月底止初步業績，惟未有提及公司手頭現金狀况，追溯至去年9月底止半年度業績，森信手頭及受限現金合共約4.53億元。

委「清盤王」尋求重組

自今年6月下旬，森信即壞消息頻頻，早於6月已發盈警，及後於7月2日申請將股份停牌，到7月11日更爆出有3名獨立非執行董事及1名非執行董事「跳船」。該等離職的董事更指控，公司將一筆關連方供應商的大額款項，只列作公司間帳目，而非應付關連方款項等，執行董事又不願披露交易的詳情。雖然其後森信再委任3名獨董跟進審查，但是難逃招商永隆於7月17日入稟追討欠款。該集團更提出「輕觸式」臨時清盤，並且委任有「清盤王」之稱的德勤中國副主席黎嘉恩尋求重組，卻無阻台新等銀行入稟追債。