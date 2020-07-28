摩通：領展英收購 提高2021年盈利1.8%

摩通續給予「跑贏大市」評級

摩根士丹利則認為，領展此舉有助在港的組合表現弱勢時，分散投資。領展昨收報58.55元，跌0.6%。

摩通指出，領展收購The Cabot的租金回報率達5厘，與長實（1113）早年收購倫敦5 Broadgate相若。The Cabot寫字樓出租率達99%，租約有10.9年，中間賦予業主加租權利。領展將以內部資金及債務融資，該行預料，領展的負債比率會由原先的16.7%提高至19.2%，另海外組合佔比會增至3.4%。

收購租金回報率達5厘

該行明言，購買領展非為盈利增長，而是其具備盈利可視性。

花旗則認為，市場對領展今次交易看法中性，領展是次全數以英鎊融資收購The Cabot，只佔領展的資產1.8%，預料有助收益按年提高1.7%。扣除英鎊融資息率低於1厘，連同收入稅20%，該項目料對領展的年化收入貢獻1.1億元。領展的寫字樓物業佔比會提高至佔總資產10.8%。

摩根士丹利估計，加入The Cabot有助領展提高淨利潤9000萬元，並推動2021年及2022年度每股派息增長0.7%及1.4%。