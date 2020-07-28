微信文章被刪 匯控股價受壓

受官媒持續批評拖累，匯控（0005）股價昨日最低見35.05元，跌逾2%，收市跌1.81%，報35.35元。

顯示為「違反法規無法閱覽」

上述由匯豐中國發表的帖文，目前顯示為「Unable to view this content because it violates regulations（因文章違反法規目前無法閱覽）」。匯豐發言人回覆本報查詢，稱不作評論。

事緣《人民日報》及官方喉舌媒體，早前引用加拿大法院孟晚舟案文件，質疑匯豐伙同美國陷害孟晚舟，就此匯豐上周在微信公眾號開腔回應事件。

中國環球電視網（CGTN）周日則訪問「知情人士」，指匯豐與孟晚舟2013年8月見面，其間說明華為在伊朗的業務和合規性，而用作說明的文件後來被匯豐呈交予美國司法部，成為孟晚舟引渡案的關鍵證據。

但「知情人士」指出，會面有許多疑點，包括雙方在香港餐廳會面，做法並不尋常，而會面是由匯豐邀請華為，正常而言，銀行邀請客戶高層，一般都會通過正式的郵件的形式去邀請，但據「知情人士」了解，該會議上應該是沒有發郵件等。