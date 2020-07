微信文章被刪 匯控股價受壓

受官媒持續批評拖累,匯控(0005)股價昨日最低見35.05元,跌逾2%,收市跌1.81%,報35.35元。

顯示為「違反法規無法閱覽」

上述由匯豐中國發表的帖文,目前顯示為「Unable to view this content because it violates regulations(因文章違反法規目前無法閱覽)」。匯豐發言人回覆本報查詢,稱不作評論。

事緣《人民日報》及官方喉舌媒體,早前引用加拿大法院孟晚舟案文件,質疑匯豐伙同美國陷害孟晚舟,就此匯豐上周在微信公眾號開腔回應事件。

中國環球電視網(CGTN)周日則訪問「知情人士」,指匯豐與孟晚舟2013年8月見面,其間說明華為在伊朗的業務和合規性,而用作說明的文件後來被匯豐呈交予美國司法部,成為孟晚舟引渡案的關鍵證據。

但「知情人士」指出,會面有許多疑點,包括雙方在香港餐廳會面,做法並不尋常,而會面是由匯豐邀請華為,正常而言,銀行邀請客戶高層,一般都會通過正式的郵件的形式去邀請,但據「知情人士」了解,該會議上應該是沒有發郵件等。