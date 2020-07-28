恒生科指首登場失威 拖累恒指失守50天線

30成分股僅6隻升

「科技指數」昨早段升逾2%，曾高見7014點，午後倒跌2.7%，最終全日收報6774點，跌87點或1.28%，成交339億元。該指數的五大比重股份普遍受挫（見表），當中騰訊（0700）跌1.5%，美團（3690）及小米（1810）分別跌3%，阿里巴巴無升跌，其30隻成分股中，僅得6隻錄升幅，包括眾安在線（6060）升5.6%，為升幅最大成分股，其次比亞迪（0285）升4.1%，舜宇光學（2382）、同程藝龍（0780）、ASM太平洋（0522）分別升2.6%、2.2%及1.7%，京東（9618）亦逆市漲0.9%。

富昌：無掛鈎產品 難吸引資金

富昌證券聯席董事譚朗蔚表示，由於內地A股升勢放緩，本地成交額亦已回復至約1200億元正常水平，隨着疫情持續拖累本地股，部分科網、醫療及生物科技股等從高位回落，預計港股短期最低或將回落至23,500點附近區間。他又指出，目前市場尚未有與「科技指數」掛鈎之產品，未必有大量資金流入，且相關股份普遍出現超買，不宜高追。目前會看好金礦股，以及波動較少的內需及物管板塊。

防疫措施收緊 日清港視逆市勁升

本地疫情持續，港股受壓。恒指昨曾高見24,972點，及後倒跌，最多跌178點，全日收報24,603點，跌102點，見本月新低，主板成交1,256億元；國指微跌5點，報10,075點。港府昨宣布禁止食肆全日堂食，並將收緊限聚令。本地餐飲股昨日個別發展（見表），翠華（1314）及稻香（0573）跌逾3%，大快活（0052）跌1.1%，大家樂（0341）則微升0.4%。受惠於防疫措施收緊，日清（1475）昨升10%，香港電視（1137）亦逆市勁升11%。

交銀國際董事總經理兼研究部主管洪灝表示，本地新冠肺炎疫情近期再度爆發，將繼續對本港經濟造成影響，估計港股短期受壓較大。

洪灝又認為，部分科技股近月漲幅甚大，因此現時下跌進入回調並不意外，並預計短期內科技股仍將受壓，將繼續看好估值較便宜、且能承受風險的價值股，如工業、能源及金融等板塊。

明報記者 溫藹紅