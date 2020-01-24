泰格醫藥今招股 最多集資107億

A股今年以來累升67%

泰格醫藥A股今年以來累計升67%，但昨日傳出在港上市計劃後，跌1.1%，報103.84元人民幣。H股招股價上限較A股仍有約12%折讓。根據初步招股文件，泰格醫藥主要提供臨牀試驗技術服務、實驗室服務等。而早前同為A、H兩地上市的藥股海普瑞（9989），上市以來累跌15.7%。據報，泰格醫藥招股期至本周五（7月31日）止，預計下周五（8月7日）掛牌。

內地教育股立德教育（1449）昨日起招股，統計本地4家券商，共計錄得7500萬元孖展。該股公開發售集資額4336.8萬元，相當於超購0.7倍。本港息率低企，但各券商提供孖展息最低仍要約2厘。信誠息率1.88厘，輝立息率2.08厘，富途息率則達3.98厘。

教育股立德入場費2626元

立德教育於黑龍江省哈爾濱市經營黑龍江工商學院。截至2月底，在校生總人數為8807人，教師有450人。該股定價2.1元至2.6元，入場費2626.2元，最多集資4.33億元。公司本次上市引入4名基石投資者，清華控股旗下Sino Edu、專業投資者黃展雄、新華人壽（1336）旗下新華資產及永隆銀行家族成員伍尚敦。以中間價發售計，4人共認購4071.2萬股。