又一城首財季收入急挫33%

季內擴大租金減免至1億

豐樹北亞同時透露，原本在今年5月上旬政府放寬部分防疫措施後，又一城商場的人流量得到輕微改善，不過隨政府近日再度收緊措施，預計將繼續打擊零售市場。集團預料，在零售市道持續疲軟下，又一城平均續租及重新出租的租金或會更低，亦會繼續提供租金減免。集團續指，為刺激銷售，又一城管理公司在季內已組織一系列促銷活動，包括與外賣平台戶戶送（Deliveroo）合作，以推動場內餐飲租戶的外賣銷售。

又一城商場在去年社會運動期間曾遭到破壞，並於去年11月13日至今年1月15日期間關閉。豐樹北亞昨日更新保險索賠情况，迄今為止已經收到約1.45億元的部分付款賠償，仍在評估可以從保險索賠收回全部收入損失的可能。

已收1.45億保險付款賠償

受累於疫情下又一城租金收入下跌及北京商廈項目「Gateway Plaza」空置率上升，豐樹北亞首財季整體總收入按年跌10.7%至9370萬坡元（約5.26億港元）。

集團指，疫情下在家工作的商戶增加，或影響辦公室租戶對未來辦公室空間的規劃，不過集團認為，旗下辦公物業仍然受到跨國公司及當地企業的多元化租戶支持，並位於戰略性地段。

豐樹北亞續指，在疲情走勢未明朗化市場動盪情况下，預計今個財年的業績將低於去年同期，然而集團會繼續在北亞市場探索收購機會，以擴大旗下物業組合。