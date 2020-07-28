又一城首財季收入急挫33%

【明報專訊】持有又一城、於新加坡上市的豐樹北亞商業信託昨公布，截至今年6月底止首個財季，又一城的總收入為4340萬坡元（約2.4億港元），較去年同期大跌33%，是近8季以來最低。豐樹北亞解釋，收入減少主要由於新冠肺炎疫情下商場零售及辦公室租金收入均受影響，期內又一城租戶銷售額及客流量分別按年急挫38.6%和44.9%，顯示本港零售市道低迷。集團續指出，為維持與租戶的長期關係，季內擴大又一城租戶租金減免至1790萬坡元（約1億港元）。
季內擴大租金減免至1億
豐樹北亞同時透露，原本在今年5月上旬政府放寬部分防疫措施後，又一城商場的人流量得到輕微改善，不過隨政府近日再度收緊措施，預計將繼續打擊零售市場。集團預料，在零售市道持續疲軟下，又一城平均續租及重新出租的租金或會更低，亦會繼續提供租金減免。集團續指，為刺激銷售，又一城管理公司在季內已組織一系列促銷活動，包括與外賣平台戶戶送（Deliveroo）合作，以推動場內餐飲租戶的外賣銷售。
又一城商場在去年社會運動期間曾遭到破壞，並於去年11月13日至今年1月15日期間關閉。豐樹北亞昨日更新保險索賠情况，迄今為止已經收到約1.45億元的部分付款賠償，仍在評估可以從保險索賠收回全部收入損失的可能。
已收1.45億保險付款賠償
受累於疫情下又一城租金收入下跌及北京商廈項目「Gateway Plaza」空置率上升，豐樹北亞首財季整體總收入按年跌10.7%至9370萬坡元（約5.26億港元）。
集團指，疫情下在家工作的商戶增加，或影響辦公室租戶對未來辦公室空間的規劃，不過集團認為，旗下辦公物業仍然受到跨國公司及當地企業的多元化租戶支持，並位於戰略性地段。
豐樹北亞續指，在疲情走勢未明朗化市場動盪情况下，預計今個財年的業績將低於去年同期，然而集團會繼續在北亞市場探索收購機會，以擴大旗下物業組合。