YOHO Town 3房額印鬆綁 3年升不足一成

麗城實呎11377元 5個月新低

中原營業經理王勤學表示，該成交為YOHO Town 7座高層B室，新近以978萬元易手，實用637方呎，3房連套房間隔，實呎15,353元，屬市價。據悉，原業主於2017年4月以900萬元購入單位，在睇淡後市下，3年額印鬆綁後放盤，逾3年帳面賺78萬元或約9%。

荃灣麗城花園本月二手交投回落，屋苑本月暫錄5宗成交，僅佔上月全月13宗不足四成。中原高級分區營業經理呂宗霖表示，麗城花園新錄一宗低市價成交，為2期8座低層H室，實用668方呎，3房套間隔，望樓景，原業主最初叫價800萬元，累減40萬元或5％後，最終以約760萬元成交，實呎11,377元，成交價低市價一成，成交呎價則屬屋苑自今年2月後、近5個月來新低。原業主1997年以468萬元購入，持貨至今約23年，帳面獲利292萬元或62％。

銀湖‧天峰2房連平台戶低市價一成

與此同時，市場消息指，馬鞍山屋苑銀湖‧天峰，一個位於2座低層連平台2房單位，實用面積549方呎，採2房間隔，連逾800方呎平台，最新以約935萬元成交，實呎17,031元，成交價較市價低約一成。原業主於2009年6月以513萬元購入，持貨11年，帳面賺422萬元或82％。

美孚新邨凸海3房1930萬沽 29年升7倍

此外，美聯分行市務經理邵偉信表示，美孚新邨一期百老滙街16號中層B單位，實用面積1329方呎，為3房「凸海」（可遠眺中區景）單位，以1930萬元成交，實呎14,522元。原業主1991年以246.8萬元購入，持貨至今29年，帳面獲利1683.2萬元，物業升值約近7倍。