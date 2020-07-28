翠華23萬再租佐敦舖 半年跌四成

上述白加士街77至81號地下舖位，由翠華於2002年起租用，當時月租24萬元，至今年初翠華棄租該舖，當時租金約40萬元。消息指出，翠華剛以月租23萬元重新租用該舖，以面積4578方呎計，呎租約50元。現租金較半年前低約40%，更較18年前低。

較2002年時月租更低

另土地註冊處資料顯示，尖沙嘴百樂酒店地下5至8及22號舖，上月底以月租20萬元由嫲嫲雲吞雞租用，舖位面積3037方呎，呎租約66元，租約期3年，至2023年6月。資料顯示，該舖於2018年6月以月租28萬元租出，租期原本至2021年，惟開業約半年即提早遷出；去年1月再由蘭州拉麵店以月租27萬元租用，租約期至2022年，惟該店又再提早退場，現租金較一年多前跌7萬元或26%。

百樂酒店舖20萬租出 兩食店提早退場

事實上，政府昨公布全日禁止堂食，盛滙商舖基金創辦人李根興指，上述舉措對所有商舖的生意影響很大，因為沒有堂食，市民寧願全日留在家吃飯，街上人流會大幅減少，如果新冠肺炎疫情未能受控，預期核心區租值到今年底前，會下跌多四至五成， 民生舖亦會跌二至三成。除租值外，李根興認為舖位售價亦會下跌，核心區預期會較現價水平多跌三成，民生區也跌一、兩成。

先達地舖1個月劈租近半

中原（工商舖）商舖部高級區域營業董事何潔釵表示，疫情下有核心區業主大幅減價放租舖位，其中旺角亞皆老街83號地下20及21號舖（即先達廣場地下），總面積約750方呎，上月以約25萬元放租，最新下調至約13萬元，短短一個月叫租調低約48%。

美銀呎價2.6萬 6年新低

除舖位受影響外，商廈售價仍受波及。市場消息指，金鐘美國銀行中心低層06至09室，面積約3110方呎，最新以約8397萬元售出，呎價約2.7萬元，呎價為該廈近6年新低。原業主2013年底以約6850萬元購入，帳面獲利1547萬元或22%。