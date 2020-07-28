代理改分組睇樓 加強線上服務

料短期樓市交投量減半

中原地產亞太區副主席兼住宅部總裁陳永傑估計，現時睇樓難度增加，無法睇樓下，短期內一手、二手市場成交量將會下跌一半。而公司代理會安排分組睇樓，以合乎規定；同時會發通告提醒同事要加強注意防疫意識，並要求所有進出公司分行人士必須佩戴口罩、量度體溫及以酒精搓手液清潔雙手。

美聯住宅部行政總裁布少明亦表示，已指示員工遵守政府相關規例，公司亦會加強線上平台服務，以應對疫情帶來的影響。他表示，現時公司網站提供VR虛擬實景盤，供準買家先從線上平台了解單位，公司都會鼓勵同事以視像通訊軟件與客戶緊密聯繫，以減少接觸。

按揭審批時間增 籲買家預留時間

利嘉閣地產總裁廖偉強認為，新措施或多或少對睇樓量有影響，但環顧本月初、本地疫情惡化起，至今一手與二手交投量未見明顯減少，預料本月樓市成交量仍會保持一定水平。而公司旗下代理會遵守新防疫措施的要求，若然有兩名客人想同時睇樓，便會出動兩名地產代理，分開兩組，每組兩人，讓代理可在不違反新限聚令下陪同客人睇樓。

另外，香港置業行政總裁李志成亦提醒，現時有不少銀行重新啟動在家工作安排，而相關的按揭審批過程，一般由一個月延長至兩個月或以上，從而增加置業的繁複性，因此建議準買家預留充足的時間及資金，以便預留時間完成物業買賣流程。

一太：出席強拍需填健康申報表

此外，大鴻輝進行收購的西營盤德輔道西99及101號，將於今早進行強拍，為宣布新限聚令後首個強拍。項目地盤面積2103方呎，現為一幢於1962年落成的9層高樓宇，樓齡約58年，地下為兩個商舖另附閣樓，並設有兩條公共樓梯，拍賣底價為3.02億元。負責今次強拍的第一太平戴維斯指，基於健康理由，出席拍賣會之人士，必須於今日上午9時45分到達會場，填寫健康申報表，屆時將有人數限制。