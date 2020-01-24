加辣限聚令 KOKO HILLS煞停賣樓 各新盤變陣減人流 每組睇樓客不得逾2人

明報記者 林可為

不多於2人的限聚令於周三凌晨生效，各主要發展商均強調會嚴格遵守防疫措施，個別更索性煞停賣樓，如會德豐藍田KOKO HILLS，原定周五以先到先得形式發售44伙即告煞停，惟同日推出的另外8伙則繼續招標。KOKO HILLS設於尖沙嘴海港城的展銷廳，昨日和今日均暫停開放消毒，明日重開時，展銷廳內每個時段，限制參觀人數由60人減至30人。

帝御賣樓擬分流至美麗華酒店

至於預計短期上載銷售安排的青山公路帝御‧金灣，負責銷售的恒地表示，設於尖沙嘴美麗華廣場的展銷中心，會加强現場之人流控制：包括安排每組準買家連代理，人數上限2人，及以派籌形式分流參觀；展銷中心內同一個時段，人數上限由100人減至50人。恒地透露，項目開售當日，除會於美麗華廣埸展銷中心進行外，亦計劃租用經全面消毒的美麗華酒店部分地方，作客人分流。

項目3日收近4300票 超額22倍

市場消息指出，帝御‧金灣過去3日累收近4300張入票，以已公布兩張價單共185伙計，超額22倍，預料日內有機會上載銷售安排。至於擬周內開展次輪銷售的另一屯門新盤、新地（0016）旗下御海灣，發展商表示，除即日起限制排隊人數為2人一組、每組需保持最少1.5米距離外，並會於銷售當日增設「御海灣」消毒大使（機械人），加強消毒清潔。

雲端疫市下1.63億再沽一洋房

成交市况方面，市場昨錄得至少3宗大額一手洋房成交、共吸金3.3億元；其中新地沙田九肚雲端，透過招標以逾1.63億元售出Sommet 5號屋，實用3727方呎連花園、實呎4.39萬元。另麗展（0488）將軍澳藍塘傲，連環售出3、5號洋房，實用分別3516及3518方呎，成交價同為8100萬元、實呎2.3萬元。

另個別新盤仍上載新銷售安排，恒地牽頭的馬鞍山迎海，周五推出迎海2期迎海‧星灣特色戶招標，為19座36及37樓B室，實用2742方呎連平台；另4期迎海‧駿岸，同日亦推3伙實用1454方呎4房戶招標。