疫情或削年輕企業競爭力

明報記者 王俊騏

永明金融「亞洲區域家族企業的未來」調查於去年12月進行，收集6個市場——香港、印尼、馬來西亞、菲律賓、新加坡和越南，一共1378個企業家意見，並劃分為初創企業（0至5年），成長型企業（6至10年）和成熟企業（超過10年）。結果顯示新冠肺炎疫情可能削弱年輕企業的競爭力，皆因未有充足準備，應對突如其來的疫情對業務的影響。

為僱員買保險 老中青僱主比例大不同

疫情突顯成熟與年輕企業在醫療及危疾保障方面的差距。調查顯示，香港分別有76%及82%成熟企業家，有購買個人醫療及要員保險。相比之下，只有48%的初創企業和58%的成長型企業家有購買個人醫療保險，並只有27%的初創和33%的成長型企業家有購買要員保險。要員保險一般指由僱主購買一份保單，為僱員因死亡、疾病或受傷所引致的營商利潤損失投保，受益人為僱主。此外，只有分別約四成及六成的初創和成長型企業，有購買僱員醫療及意外保險，遠低於成熟企業家的逾八成有購買。

報告指出，提早買保險有助成熟企業減低生產力損失及保住員工，今次疫情已證明會影響企業營運持續性，而購買保險可獲急需的財務支持。報告又指出，大多數企業都會購買對其資產面對不可預見風險的保險，如火災和盜竊，但人力資本往往被忽略，相信疫情後僱主或僱員健康會成為企業延續性的重要考慮。

年輕企業家冀賣盤 成熟企業家盼傳承

另外，年輕一代對家族企業的未來也有分歧。六成香港企業家認為家族經營模式有眾多優勢，如與客戶及持份者有良好關係，目標與願景一致。不過，年輕企業家則認為這模式將會改變，大部分初創及成長企業家認為，家族控制的企業數目將會減少，因為更多公司日後將由家族以外的專業管理人員管理。約60%初創企業和成長企業家認為，會有更多的企業創辦人選擇在退休前出售家族企業，而並非交由子女接管。

或影響退休時間表

永明金融亞洲區總裁Leo Grepin表示，年輕一代企業家對企業前景有不同看法，寧願快速創業、即將之出售，再計劃退休，而非像過去般將企業傳承給家族成員。如香港成熟企業家平均預計會在57歲退休，較初創企業家要遲9年。不過，隨着疫情為企業帶來嚴峻挑戰，也使退休和繼任人的計劃變得複雜。

Leo稱，相對初創和成長型企業家渴望提早退休，成熟企業家則認為計劃退休和積累財富以支持舒適的退休生活需要時間。隨着疫情為全球企業帶來了不明朗因素，或令企業家延長其工作時期，特別是一些企業家，把公司存亡和延續列於繼任人計劃首要目標。

[退休綢繆]