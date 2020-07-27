經濟
退休綢繆

財富管理

疫情或削年輕企業競爭力

【明報專訊】新冠肺炎疫情衝擊各行各業，企業的根基是否足夠深厚，管理層的處理手法，都是企業能否在這巨大挑戰中生存的關鍵。不過，永明金融調查發現，年輕企業家相對沒有足夠準備應對疫情，購買保險的比例明顯低於成熟企業家，而且年輕和成熟企業家在退休交接上的看法也有較大分歧，年輕企業家較傾向把企業出售後提早退休，而非把公司再傳承下去。

明報記者 王俊騏

永明金融「亞洲區域家族企業的未來」調查於去年12月進行，收集6個市場——香港、印尼、馬來西亞、菲律賓、新加坡和越南，一共1378個企業家意見，並劃分為初創企業（0至5年），成長型企業（6至10年）和成熟企業（超過10年）。結果顯示新冠肺炎疫情可能削弱年輕企業的競爭力，皆因未有充足準備，應對突如其來的疫情對業務的影響。

為僱員買保險 老中青僱主比例大不同

疫情突顯成熟與年輕企業在醫療及危疾保障方面的差距。調查顯示，香港分別有76%及82%成熟企業家，有購買個人醫療及要員保險。相比之下，只有48%的初創企業和58%的成長型企業家有購買個人醫療保險，並只有27%的初創和33%的成長型企業家有購買要員保險。要員保險一般指由僱主購買一份保單，為僱員因死亡、疾病或受傷所引致的營商利潤損失投保，受益人為僱主。此外，只有分別約四成及六成的初創和成長型企業，有購買僱員醫療及意外保險，遠低於成熟企業家的逾八成有購買。

報告指出，提早買保險有助成熟企業減低生產力損失及保住員工，今次疫情已證明會影響企業營運持續性，而購買保險可獲急需的財務支持。報告又指出，大多數企業都會購買對其資產面對不可預見風險的保險，如火災和盜竊，但人力資本往往被忽略，相信疫情後僱主或僱員健康會成為企業延續性的重要考慮。

年輕企業家冀賣盤 成熟企業家盼傳承

另外，年輕一代對家族企業的未來也有分歧。六成香港企業家認為家族經營模式有眾多優勢，如與客戶及持份者有良好關係，目標與願景一致。不過，年輕企業家則認為這模式將會改變，大部分初創及成長企業家認為，家族控制的企業數目將會減少，因為更多公司日後將由家族以外的專業管理人員管理。約60%初創企業和成長企業家認為，會有更多的企業創辦人選擇在退休前出售家族企業，而並非交由子女接管。

或影響退休時間表

永明金融亞洲區總裁Leo Grepin表示，年輕一代企業家對企業前景有不同看法，寧願快速創業、即將之出售，再計劃退休，而非像過去般將企業傳承給家族成員。如香港成熟企業家平均預計會在57歲退休，較初創企業家要遲9年。不過，隨着疫情為企業帶來嚴峻挑戰，也使退休和繼任人的計劃變得複雜。

Leo稱，相對初創和成長型企業家渴望提早退休，成熟企業家則認為計劃退休和積累財富以支持舒適的退休生活需要時間。隨着疫情為全球企業帶來了不明朗因素，或令企業家延長其工作時期，特別是一些企業家，把公司存亡和延續列於繼任人計劃首要目標。

[退休綢繆]

上 / 下一篇新聞

食肆確診群組多 業界︰外賣生意減 晚市禁堂食 只做午市「水電煤都畀唔起」
食肆確診群組多 業界︰外賣生意減 晚市禁堂食 只做午市「水電煤都畀唔起」
加強防疫商店受壓 財爺再促業主減租
加強防疫商店受壓 財爺再促業主減租
領展首攻歐洲 37億購倫敦商廈
領展首攻歐洲 37億購倫敦商廈
港航債延遲付息 息率加5厘
港航債延遲付息 息率加5厘
首批A股槓桿反向ETF今掛牌 滬深300成戰場
首批A股槓桿反向ETF今掛牌 滬深300成戰場
恒生大學梁劍平：煤氣短期受累疫情 長線前景佳續增持
恒生大學梁劍平：煤氣短期受累疫情 長線前景佳續增持
2000年首季科網泡沫高峰 公用股亦曾逆市受壓
2000年首季科網泡沫高峰 公用股亦曾逆市受壓
僑鑫張強生：金價難突破2000美元 勿高追
僑鑫張強生：金價難突破2000美元 勿高追
宏利：保險代理價值不能被取代 應用科技便利代理銷售
宏利：保險代理價值不能被取代 應用科技便利代理銷售
本地客佔比增 紓緩疫情影響
本地客佔比增 紓緩疫情影響
貝萊德：對不符可持續發展期望者投反對票
貝萊德：對不符可持續發展期望者投反對票
濟豐：「618」網購促銷有助生意
濟豐：「618」網購促銷有助生意
施羅德：看好TMT及內房債
施羅德：看好TMT及內房債
立德教育今起招股 入場費約2626元
立德教育今起招股 入場費約2626元
AI機械人 自動收集水上垃圾
AI機械人 自動收集水上垃圾
多次比賽贏獎金 暫未擬引入投資者
多次比賽贏獎金 暫未擬引入投資者
張兆聰：美元全面走弱 金價向上突破
張兆聰：美元全面走弱 金價向上突破
余淑穎：買樓收租 納米樓非首選
余淑穎：買樓收租 納米樓非首選
環球數據前瞻
環球數據前瞻
金子：蘋果概念刺激 舜宇購23204
金子：蘋果概念刺激 舜宇購23204
張兆聰：中石油趁低收集 博日後炒作
張兆聰：中石油趁低收集 博日後炒作
蔡金強：中美標準之戰 股市進高度震盪區
蔡金強：中美標準之戰 股市進高度震盪區
潘啓才：新股投機有法
潘啓才：新股投機有法
陳大為：短中線看利率變化 長線看大局
陳大為：短中線看利率變化 長線看大局
指數表現參差 美股未見真牛 專家看好雲計算互聯網健康護理股
指數表現參差 美股未見真牛 專家看好雲計算互聯網健康護理股
沈永年：斗門金灣唐家灣 哪裏升值最快？
沈永年：斗門金灣唐家灣 哪裏升值最快？
蘇沛豐：管網公司購資產 利好燃氣分銷商
蘇沛豐：管網公司購資產 利好燃氣分銷商
陸振球：大國交戰 買軍工股對冲風險
陸振球：大國交戰 買軍工股對冲風險
陸振球：世界不再和平 應揸實金傍身？
陸振球：世界不再和平 應揸實金傍身？
林少陽：科技股降溫 可逢低收集
林少陽：科技股降溫 可逢低收集
技術取勝：平保處上升軌之上
技術取勝：平保處上升軌之上
李聲揚：博港視一年內入「港版納指」
李聲揚：博港視一年內入「港版納指」
潘迪藍：美元崩潰徵兆 投資環境或大變
潘迪藍：美元崩潰徵兆 投資環境或大變
李順威：科技股縱調整 未至拖累大市
李順威：科技股縱調整 未至拖累大市
劉思明：碧桂園服務心動趁低吸
劉思明：碧桂園服務心動趁低吸
何啟聰：螞蟻效應未完 阿里購16683
何啟聰：螞蟻效應未完 阿里購16683
瑞銀亞洲：政治市掀調整 ATMX建淡倉
瑞銀亞洲：政治市掀調整 ATMX建淡倉
摩根大通亞洲：港版納指登場 乘勢Call阿里
摩根大通亞洲：港版納指登場 乘勢Call阿里
周顯：對付澳門的軟與硬
周顯：對付澳門的軟與硬
何國良：美國大選愈近 地緣政治風險愈高
何國良：美國大選愈近 地緣政治風險愈高
張佩儀：可扣稅自願供款 彈性大選擇多
張佩儀：可扣稅自願供款 彈性大選擇多
王弼：雷州南沙千里遠 南海難擦槍走火
王弼：雷州南沙千里遠 南海難擦槍走火
曾淵滄：中美互關領館 毋須過慮
曾淵滄：中美互關領館 毋須過慮
湯文亮：垂死雄獅的禱文
湯文亮：垂死雄獅的禱文
陳永傑：美擴基建兼放水利港樓
陳永傑：美擴基建兼放水利港樓
廖偉強：移民潮下湧現大量盤源？
廖偉強：移民潮下湧現大量盤源？
布少明：樓價穩 租金受壓
布少明：樓價穩 租金受壓
李志成：業主持貨力強未見劈價
李志成：業主持貨力強未見劈價
盧楚仁：特朗普愈趨激進 衝擊市場
盧楚仁：特朗普愈趨激進 衝擊市場
帝御兩日收2700票超額14倍 KOKO HILLS特色戶呎價3.1萬 貴絕藍田
帝御兩日收2700票超額14倍 KOKO HILLS特色戶呎價3.1萬 貴絕藍田
泓碧特色戶擁吐露港海景
泓碧特色戶擁吐露港海景
美領館壽臣山屋地將截標 中資或接棒
美領館壽臣山屋地將截標 中資或接棒
薈朗凶宅層開放戶360萬沽 低正常樓價一成
薈朗凶宅層開放戶360萬沽 低正常樓價一成
嘉里申強拍山道舊樓 估值3億
嘉里申強拍山道舊樓 估值3億
上月新批按揭貸款295億 近十年新高
上月新批按揭貸款295億 近十年新高
SEA TO SKY 三四房海景吸客
SEA TO SKY 三四房海景吸客
南豐新邨交投放緩 呎價企穩1.7萬
南豐新邨交投放緩 呎價企穩1.7萬