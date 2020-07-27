南豐新邨交投放緩 呎價企穩1.7萬

明報記者 謝諾文

南豐新邨上月全月僅錄4宗成交，按月大跌近八成。中原地產資深區域營業董事許志凌表示，踏入本月至今暫錄5宗成交，其中南豐新邨10座低層H室，實用面積570方呎，3房間隔，成交價840萬元，實呎約14737元，屬業主遺產貨，故造價低於正常單位市價水平。原業主2004年6月以195萬元買入，持貨近16年，帳面獲利逾3倍至645萬元。許又稱，預期南豐新邨本月底前最多增加1至2宗成交，主要受疫情影響，買賣雙方暫採觀望態度。

又一村花園3房3730萬 低市價5%

個別屋苑再錄低市價成交。中原高級分區聯席董事余社朝表示，九龍又一村花園新近錄得屋苑今年第2宗成交，位於B7座高層B室，實用1562方呎，3房套房連工人套房間隔，並設100呎露台，以3730萬元將單位易手，實呎23880元，較市價低約5%。原業主2005年1250萬元連車位購入，帳面獲利2480萬元或近2倍。

另外，市場消息指出，樓齡逾40年、薄扶林老牌屋苑碧瑤灣一個位於單號座數的連天台單位，實用2488方呎，屬4房雙套連雙工人房間隔，並設內置樓梯直達約2000方呎天台，享海景，近日以6300萬元連車位易手，實呎25322元，成交價創屋苑新高，而屋苑對上最高成交價紀錄，為去年8月成交的30座頂層連天台單位，該單位實用2119方呎，成交價5450萬元，實呎25720元。原業主2013年以5050萬元購入上址，帳面獲利1250萬元或25%。

柏景灣99年一手貨升值逾1300萬

另外，奧運站柏景灣新近有原業主沽出手上於多年前一手購入之物業，獲利甚豐。香港置業首席聯席董事林佩玲表示，上述單位為柏景灣6座中低層B室，以約1930萬元成交，實用面積約848方呎，3房間隔，望海景，實呎22759元，買家為首置客。原業主於1999年12月以約586.9萬元一手購入上述單位，帳面賺約1343.1萬元或逾2倍。

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