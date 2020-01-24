SEA TO SKY 三四房海景吸客

明報記者 張允亭

攝影 楊柏賢、朱安妮

樓花期長約20個月的SEA TO SKY，由3座分別樓高54層至61層的住宅大廈組成，提供1422個單位，實用介乎434至1077方呎，戶型由2房單位起；當中以3房戶數目最多，實用面積702至817方呎，數目佔全盤52%。除了沒有1房戶外，項目亦不設連平台、天台或花園的特色戶。SEA TO SKY自6月開售以來，累積售出近800伙。

3房單位佔逾半 不設特色戶

景觀方面，項目坐落於日出康城西南方臨海地段，料向南、向西的單位均會享有不同程度的海景；而參照戶型分佈，上述座向的單位包括全數3房及4房戶，以及小量2房單位，至於向東的單位則主要以2房戶為主，估計外望內園景。

發展商開放一個經改動的3房示範單位，參照2座50樓H室為藍本設計，實用面積753方呎，屬3房1套連儲物室間隔。示範單位大門設有電子門鎖，亦是交樓配套之一，客飯廳約有180方呎，並外連27方呎觀景露台。室內設計採現代風格，牆身以灰色水波紋的雲石鋪砌，添上金線形成高雅的特色牆，配合淺色的家具，並掛上多幅藝術畫作及花卉植物作裝飾，盡顯氣派。飯廳放有圓形雲石餐枱，上方有型格時尚的金色吊飾作點綴。另外，單位樓層高度約有2.97米（即約9呎8吋），增添室內空間感。設計師將原本位於門口左方的儲物室改裝梳妝及換鞋區，設置金屬層架及收納櫃，並掛上全身鏡，讓住客出門前可稍作打扮。至於位於門口右方的客廁，浴缸改為淋浴間。廚房為傳統梗廚，設有曲尺工作枱和原木色廚櫃，附有德國品牌家電；廚房亦有窗戶，有助通風。

單位樓層高度約2.97米

睡房方面，其中一間打造成兒童睡房，牆身貼上貓圖案的牆紙作裝飾，靠窗擺放睡牀。至於另一個睡房就以灰色為主調，配襯木色的層架及實用木板，通過簡約佈局，營造舒適氛圍。主人套房就以水墨畫為設計主調，擺放睡牀後，空間足夠三邊上落牀，房內亦同時預留衣櫃位。值得一提的是，主人房採轉角窗設計，發展商指是讓住戶可外望更多海景之餘，亦可避免樓望樓的景觀。套房套廁設有浴缸，牆身以黑白色的石材鋪砌，貫徹水墨設計主調。

[睇樓速遞]