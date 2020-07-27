嘉里申強拍山道舊樓 估值3億

物業樓齡54年 持82.5%業權

據土審文件顯示是次強拍申請由嘉里執行董事王志剛及朱葉培透過NORMINSTER LIMITED提出，項目位於山道79至85號山道閣，地盤面積約4788方呎，現為1幢9層高商住物業，1966年落成，樓齡約54年，嘉里持有約82.5%業權，尚欠3個地舖及1個單位未能成功收購。

據了解，嘉里計劃將來統一業權後，重建為收租物業，而嘉里在區內亦有另一個出租物業，為位於興漢道8號RESIGLOW-BONHAM，單位共66伙，面積介乎246至551方呎，間隔由開放式至2房戶不等，目前月租叫價最平單位為低層F室，屬246方呎開放式戶，月租2.06萬元，呎租約84元。若山道作收租物業，業界相信可以產生協同效應。資料顯示，嘉里去年9月大手購入山道閣一籃子物業，每個單位作價1404.3萬至3218.84萬元，總成交價約5億元。事實上，嘉里在港島西區不乏住宅發展項目，縉城峰、高士台均是區內指標屋苑。