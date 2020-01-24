經濟

香港地產

薈朗凶宅層開放戶360萬沽 低正常樓價一成

【明報專訊】近日新冠疫情惡化，二手市場錄得不少低價成交，其中馬鞍山薈朗一個凶宅同層開放式單位，新近以約360萬元易手，較低一層單位今年2月成交價低50萬元或12%；另荔枝角昇悅居一個一房戶以693萬元易手，為屋苑今年首次有單位以低於700萬元售出。

市場消息指上述薈朗1座低層A05室，實用223方呎，新近以360萬元易手，實呎16,143元，據悉單位為凶宅同層；原業主2016年以約310萬元一手購入，持貨4年帳面賺約50萬元或16%。資料顯示同座低一層同面積A05室，今年2年以410萬元易手，即今次單位成交價低50萬元或12%。

昇悅居今年首現成交價低於700萬

美聯營業經理黃永財指，荔枝角昇悅居5座低D室，實用378方呎一房戶，以693萬元售出，略低於市價，為屋苑今年首次有單位以低於700萬元售出，實呎為18,333元；原業主2010年以280萬元購入，帳面賺413萬元或近1.5倍。

香港置業高級聯席董事林健偉表示，將軍澳新都城二期8座低層F室，實用363方呎2房戶，原業主最初叫價660萬元，放盤3天獲區內客接洽，議價後減價22萬元或3%，以約638萬元成交、實呎17,575元；原業主2009年以約193萬元購入單位，帳面賺約445萬元或2.3倍。

十大屋苑8成交 近4個月低位

另中原地產統計，十大屋苑過去兩日錄約8宗成交，較前周末下跌2宗或20%，為4月初以來約16周新低成交數字。中原亞太區副主席兼住宅部總裁陳永傑表示，第三波新冠肺炎疫情嚴重，政府加強限聚令，不少市民於周末留家避疫，二手睇樓活動大受影響，其中港島東太古城和康怡花園、紅磡黃埔花園和藍田麗港城，過去兩日均零成交。另美聯統計，過去兩日10大藍籌屋苑錄約10宗成交，與前周相若，並連續24個周末、即約半年維持雙位數水平。

相關字詞﹕新都城 昇悅居 薈朗 十大屋苑 凶宅

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