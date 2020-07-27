美領館壽臣山屋地將截標 中資或接棒

市場估值最高47億 樓面呎價10萬

上述壽山村道37號屋地由美國政府早於1948年以31.525萬元購入，現為6幢低密度住宅，提供26個單位及52個車位，於1983年落成，另設室外游泳池，用作美國駐港澳總領事館員工宿舍。項目於今年5月底，即中美兩國因新冠疫情擴散、貿易糾紛、南海問題等政經和軍事爭端，處於激烈爭拗之際，於市場上招標、本周五截標。項目佔地約94,796方呎，可重建樓面約47,397方呎，若未來新買家申請補地價，可建樓面將增至71,097方呎。項目推出時，市場估值21.33億至47.4億元、即每方呎樓面價約4.5萬至10萬元，市場一度有指新買家購入物業後需租予美國政府繼續用作領事館員工宿舍。

據悉毋須「售後租回」 料減政治敏感

泓亮諮詢及評估董事總經理張翹楚指，雖然項目在政治上有一定敏感度，但據悉領事館員工已遷出，未來新買家據悉亦毋須再出租予美國政府，敏感程度減低外，新買家亦可進行重建，料會吸引部分新進軍香港的中資發展商競投。張續指，現時物業對美國政府已沒持別價值，因領事館員工已遷出，項目難以現狀租出，美國政府亦不會自己重建，相信入標者出價不會過於「賤價」，料美國政府可能願以低一點價錢售出。

壽臣山一帶近年不乏內房插旗，最矚目要數周壽臣家族等持有南區壽山村道39號屋地，2018年以59.29億元由華潤置地（1109）或相關人士購入，當時成交價創全港屋地新高。另世茂房地產（0813）許榮茂私人與英皇國際（0163）等合作，則於2014年以27億元，投得壽臣山道西與黃竹坑徑交界豪宅官地。