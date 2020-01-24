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帝御兩日收2700票超額14倍 KOKO HILLS特色戶呎價3.1萬 貴絕藍田

【明報專訊】雖然新冠疫情嚴峻，加上中美關係惡化，但新盤市場氣氛仍熾熱；恒地（0012）負責銷售的青山公路青山灣帝御‧金灣，認購反應熱烈，以折實平均13,748元加推62伙；市場消息指，項目過去兩日累收約2700張入票，以兩張價單共185伙計，超額14倍，料本周有機會首輪銷售。綜合市場消息，7月迄今整體新盤成交錄逾1100宗，惟相對6月全月錄約1400宗仍相差兩成。

明報記者 林可為

單位總數611伙的帝御‧金灣，由香港小輪（0050）及帝國集團合作發展，預計日內上載銷售安排，料本周內首輪銷售。市場消息指，項目過去2日收約2700張入票，與長實（1113）6月推出的將軍澳日出康城SEA TO SKY首2日收票成績相若。

恒地林達民：考慮日內再加推應市

負責銷售的恒地新加推的62伙，包括39伙1房戶、7伙1房連衣帽間戶、16伙2房戶，實用介乎269至487方呎，價單定價平均實呎14,626元，維持最高6%直減折扣，整批折實13,748元。另加推單位中包括兩個連花園特色戶，其中第3座地下07室，實用269方呎連217方呎花園，折實價458.25萬元、折實呎價17,036元，屬今次加推最高呎價。恒地營業（一）部總經理林達民表示，考慮日內再加推應市。

可留意的是，帝御‧金灣新推單位個別輕微提價，如3座17樓05室，實用290方呎向東望山景一房戶，折實價426.8萬、折實呎價14,719元，比首張價單，景觀、面積間隔相同的同座同層07室的折實價414.4萬、折實呎價14,291元，高約3%。

另新地（0016）屯門海皇路御海灣首輪推出108伙近清袋、套現逾6.7億元；最新以折實平均17,940元加推的50伙，隨時上載銷售安排。

一手本月暫1100成交 比上月全月少兩成

會德豐（0020）藍田KOKO HILLS，透過招標售出第2座23樓、25樓A室連天台特色戶，屬4房2套戶型，實用2024方呎連平台及天台，成交價6274.4萬元、實呎3.1萬元，售價、呎價同創項目新高紀錄，相信亦為藍田住宅新高價指標。另外，華懋青山公路琨崙亦以招標形式售出一幢洋房，為綠碧璽獨立屋15號，成交價4738萬元（連雙車位），洋房實用2452方呎計另連花園、實呎19,323元，為琨崙本月首宗一手成交。

綜合市場消息，新盤市場過去2日錄約135宗成交，令本月整體一手成交增至逾1100宗，但與6月全月錄約1400宗相比仍相差兩成。另7月迄今主要新盤累錄約25宗撻訂，其中龍湖（0960）與合景泰富（1813）合作的啟德尚‧珒溋，新錄一宗撻訂，為1座7樓D室，早前以1594.3萬元售出，買家撻訂料遭沒收5%訂金涉約80萬元。

相關字詞﹕尚‧珒溋 琨崙 帝御‧金灣

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