經濟
李志成

投資策略

李志成：業主持貨力強未見劈價

【明報專訊】新冠肺炎疫情走勢反覆，政府收緊限聚令，打擊經濟活動，各行各業再次陷入困境，最新失業率「破六」攀升至6.2%，創逾15年高位，放眼國際，中美關係愈趨緊張，環球政局不穩，皆為市場增添不明朗因素，考驗樓市承接。觀乎目前市場資金充裕，樓按息率續向低走，加上業主持貨力強，大幅劈價情况尚未明顯，反而大額成交不斷，相信樓價難有大跌空間。

半年間失業率由3.4%升至最新6.2%，主要由於疫情下經濟活動大受影響，市民消費意欲降低，旅客人數大減，目前高失業率主要集中於零售、餐飲、旅遊等行業，暫對整體樓市打擊未算太大。不過若未來失業率進一步上升，影響金融、保險等高收入行業失業情况顯著惡化，以致買家承接力降低，屆時有機會對樓市構成實質影響。回顧上半年本港樓市面對疫情、社會事件及中美角力夾擊，樓價仍然硬淨，主要受惠全球量化寬鬆，市場資金充裕，樓按相關的1個月拆息低企，對業主有慳息效果。

近日疫情爆發第三波，限聚令再收緊，不過無損發展商推盤信心，最新戰場焦點位於新界，兩個屯門全新盤共提供超過870伙，帶動一手市場升溫。上半年新申請預售樓花單位合共達12763伙，已超越去年全年的10360伙，較去年全年總數高出約23%，可見發展商積極為推盤作部署，以增加靈活性。市民置業需求強勁，雖然短期內一手新盤勢將吸納大批購買力，加上不少二手筍盤早前已被消化，盤源略減，不過近日部分二手業主叫價開始放軟，願意擴闊議價空間吸客，相信不少準買家會在二手市場尋寶，未來整體樓市走勢預計有力企穩。

香港置業行政總裁

[李志成]

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