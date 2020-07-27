李志成：業主持貨力強未見劈價

半年間失業率由3.4%升至最新6.2%，主要由於疫情下經濟活動大受影響，市民消費意欲降低，旅客人數大減，目前高失業率主要集中於零售、餐飲、旅遊等行業，暫對整體樓市打擊未算太大。不過若未來失業率進一步上升，影響金融、保險等高收入行業失業情况顯著惡化，以致買家承接力降低，屆時有機會對樓市構成實質影響。回顧上半年本港樓市面對疫情、社會事件及中美角力夾擊，樓價仍然硬淨，主要受惠全球量化寬鬆，市場資金充裕，樓按相關的1個月拆息低企，對業主有慳息效果。

近日疫情爆發第三波，限聚令再收緊，不過無損發展商推盤信心，最新戰場焦點位於新界，兩個屯門全新盤共提供超過870伙，帶動一手市場升溫。上半年新申請預售樓花單位合共達12763伙，已超越去年全年的10360伙，較去年全年總數高出約23%，可見發展商積極為推盤作部署，以增加靈活性。市民置業需求強勁，雖然短期內一手新盤勢將吸納大批購買力，加上不少二手筍盤早前已被消化，盤源略減，不過近日部分二手業主叫價開始放軟，願意擴闊議價空間吸客，相信不少準買家會在二手市場尋寶，未來整體樓市走勢預計有力企穩。

香港置業行政總裁

[李志成]