布少明：樓價穩 租金受壓

說出筆者說法之前，先談一談近期二手樓市表現。近期爆發的第三波疫情相對嚴峻，業主叫價難免下調，樓價似再有向下的現象。反映業主放盤心態的美聯信心指數（MCI）最新指數報66.5點，按周跌1.9點，顯示業主對後市信心進回落，樓市免有略為微調的壓力。不過，「有人辭官歸故里，有人漏夜趕科場」，儘管近期有零星業主「封盤」抗疫，但亦有部分睇樓客願意趁低價去睇樓。

其實現時買家主要受疫情影響減少睇樓覓盤活動，以致成交量下跌，雖然短期樓市及經濟大環境充滿「雜音」，但長期利好樓市因素，如資金不斷流入本港、樓市長期供不應求（連「明日大嶼」早期研究撥款都未能在立法會通過）、低息環境持續等已是不爭事實，相信待疫情受控，購買力將漸漸於二手市場重新湧現。新盤市場方面，發展商在疫情之下持續推盤，並以吸引價推售，勢成市場焦點及新指標，預料吸引不少用家及投資客捧場。樓市基調穩健，所以毋須過分憂慮。此外，受眾多利淡因素困擾，業主傾向轉賣為租令盤源驟增，加上不少新盤陸續入伙，促使屋苑租金持續下滑。據政府公布的5月份私人住宅租金指數，累跌超過11%，與樓價相比可謂「一天一地」。

美聯物業住宅部行政總裁

[布少明]