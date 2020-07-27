廖偉強：移民潮下湧現大量盤源？

由2018年開始，香港樓市雖然受到中美貿易戰、反修例社會運動及新冠病毒的衝擊，樓價仍然沒有動搖，反映樓價走勢的指數也在幾個百分點之間上落，變化不大，令到部分市民對樓價指數的準確性存疑。事實上，成交個案中確實有業主在樓價上作較大減幅，不過只是少數例子；非住宅物業的成交，樓價跌幅相對嚴重，因此容易令市民將兩者混為一談，產生住宅樓價大幅回調的錯覺。

近日疫情升溫，政府再度收緊限聚令，僱主又要在惡劣的營商環境下經營生意。原先第二波疫情受控後，市民消費意欲增加，各行各業漸見曙光，特別是地產代理行業。因為近10年間，政府推出多項樓市調控措施，令到二手市場換樓鏈斷裂，早前疫情放緩，發展商為求追回上半年落後的銷售額，計劃加快推盤速度，但現時疫情再爆發，相信整體銷售步伐會再次減慢。不過，香港土地及房屋供應持續不足，在住屋需求卻不斷上升，加上疫情下，也沒有減退市民入市的意欲，因此筆者仍然相信地產代理行業對比其他行業為理想。

利嘉閣地產總裁

[廖偉強]