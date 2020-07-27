陳永傑：美擴基建兼放水利港樓

世界各國的量化寬鬆計劃，金額已經是多不勝數，資金氾濫程度比較2008年的量寬有過之而無不及。

經過這12年的教訓，許多人明白到持有現金只會造成財富貶值後果，死路一條。他們眼見樓市、金市及股市的走勢都遠勝貨幣，必定不會再犯上相同錯誤。目下雖然新型肺炎肆虐，但世界上許多主要城市樓價，包括香港仍有升幅，表現堅挺。住屋與黃金同是實物資產，數量有限，無息收的黃金表現比較物業更強，上半年上升17%。由於住屋等物業有租金息率回報，應該有力追落後。

現金勢貶值 黃金物業成避險資產

美國總統特朗普政府正準備一項近1萬億美元的基礎設施方案，以推動經濟復蘇。其中大部分資金會用於道路及橋樑等傳統基建，亦預留資金發展5G無線基礎設施及農村寬頻。假如這筆資金注入，將會造成更大的現金貶值效應，更多人會採取保本增值動作，買樓或買金作為防衛。無可否認股票像美國納指在今年3月因疫情大跌，但反彈力度強勁，已經收復全部失地兼有升幅，證明票都是一個很好的投資，起到保本增值之效。惟股票眾多，除非這些有錢人具有相當豐富的股票研究經驗，否則在驚濤駭浪的股市中買中上升的股票，成功機會比買樓買金會為低。

中原地產亞太區住宅部總裁

[陳永傑]