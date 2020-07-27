湯文亮：垂死雄獅的禱文

其實，以美國實力，不需要聯合任何國家，例如海灣之戰，伊拉克阿富汗戰爭，起兵後自然就會有其他國家參與，因為若果不參與，以後不但沒有利益，可能還會被美國遺棄在利益集團之外。所以，蓬佩奧這篇檄文的對象並不是中國，而是所有國家，大部分是歐美國家，內容其實唔重要，最緊要是他們參與，如果唔參與則後果自負。

蓬佩奧發檄文 不夠份量

如果這真的是一篇討伐檄文，理論上應該在美國國會，由美國總統特朗普發表，參與的人就算不是各國政要，最低限度都是美國參眾兩院議員，例如二次大戰時，總統羅斯福在美國國會發表參戰宣言，而不是在尼克遜圖書館外一塊空地，出席人士大多數是記者，以及兩位中國不同政見人士。換句話說，演講的人不夠分量，出席的人也不夠分量。至於點解沒有其他國家政要出席，理由很簡單，因為如果戰爭不能啓動，那些國家就會被中國反擊，不過亦沒有什麼大不了，做少一些生意而已，但如果戰爭啓動，他們就會做爛頭卒，無論結果如何，他們都會是受害者，試問又怎會有國家參與。

我認為這不是一篇討伐檄文，而是一篇雄獅的禱文，現在美國就好似是帶領一個獅團的雄獅，雖然仍然是非常勇猛，但已經有另一隻獅子挑戰，雄獅知道如果被擊敗，就要離開獅群，於是發出這一篇禱文，不但警告挑戰者，並且希望得到獅團繼續支持。雄獅知道，獅子雖然被稱為萬獸之王，但單獨獵殺的成功率其實不高，因其他動物會遠離這隻雄獅，它只能空有一身武力，但雄獅的消耗量是非常大，如果不及時補充，是有機會餓死。

在人類世界，美國比雄獅更勇猛，根本不會有其他國家挑戰，但由於實力過於強大，可以隨便干涉其他國家內政，制裁任何人以及凍結其資產，大家唯一可以做的事就是遠離美國所能夠控制範圍，不投資，不將資產放在美國，以美國的消耗速度，很快就油枯燈滅。這情况其實已經出現，美國領導人亦知道，所以就由蓬佩奧發出這一篇禱文，希望大家團結，不讓中國參與領導世界，這樣才可以令美國繼續生存。但很可惜，這篇禱文發表了一日，仍然未有國家包括英國表態支持，畢竟文章公開批評中國領導人，叫中國人反抗是無異於宣戰。大家又知道，蓬佩奧這樣做是為了特朗普連任，如果這是競選策略，更加要置身事外，萬一特朗普落選，拜登又改變對華政策，他們又點算；而以現在的走勢，特朗普落選的機會很大，所以蓬佩奧所發表的雖然是雄獅的禱文，但只是一篇垂死雄獅的禱文。

紀惠集團行政總裁

[湯文亮 敢說反話]