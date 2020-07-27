經濟
湯文亮 敢說反話

投資策略

湯文亮：垂死雄獅的禱文

【明報專訊】上星期五早上，很多關心國事的香港人都沒有瞓覺，他們在等美國國務卿蓬佩奧的演說，這篇演說被不少評論員稱之為「討共檄文」，當中話如果唔改變中國，中國就會改變我們，鼓勵其他國家聯合一起對抗中國。

其實，以美國實力，不需要聯合任何國家，例如海灣之戰，伊拉克阿富汗戰爭，起兵後自然就會有其他國家參與，因為若果不參與，以後不但沒有利益，可能還會被美國遺棄在利益集團之外。所以，蓬佩奧這篇檄文的對象並不是中國，而是所有國家，大部分是歐美國家，內容其實唔重要，最緊要是他們參與，如果唔參與則後果自負。

蓬佩奧發檄文 不夠份量

如果這真的是一篇討伐檄文，理論上應該在美國國會，由美國總統特朗普發表，參與的人就算不是各國政要，最低限度都是美國參眾兩院議員，例如二次大戰時，總統羅斯福在美國國會發表參戰宣言，而不是在尼克遜圖書館外一塊空地，出席人士大多數是記者，以及兩位中國不同政見人士。換句話說，演講的人不夠分量，出席的人也不夠分量。至於點解沒有其他國家政要出席，理由很簡單，因為如果戰爭不能啓動，那些國家就會被中國反擊，不過亦沒有什麼大不了，做少一些生意而已，但如果戰爭啓動，他們就會做爛頭卒，無論結果如何，他們都會是受害者，試問又怎會有國家參與。

我認為這不是一篇討伐檄文，而是一篇雄獅的禱文，現在美國就好似是帶領一個獅團的雄獅，雖然仍然是非常勇猛，但已經有另一隻獅子挑戰，雄獅知道如果被擊敗，就要離開獅群，於是發出這一篇禱文，不但警告挑戰者，並且希望得到獅團繼續支持。雄獅知道，獅子雖然被稱為萬獸之王，但單獨獵殺的成功率其實不高，因其他動物會遠離這隻雄獅，它只能空有一身武力，但雄獅的消耗量是非常大，如果不及時補充，是有機會餓死。

在人類世界，美國比雄獅更勇猛，根本不會有其他國家挑戰，但由於實力過於強大，可以隨便干涉其他國家內政，制裁任何人以及凍結其資產，大家唯一可以做的事就是遠離美國所能夠控制範圍，不投資，不將資產放在美國，以美國的消耗速度，很快就油枯燈滅。這情况其實已經出現，美國領導人亦知道，所以就由蓬佩奧發出這一篇禱文，希望大家團結，不讓中國參與領導世界，這樣才可以令美國繼續生存。但很可惜，這篇禱文發表了一日，仍然未有國家包括英國表態支持，畢竟文章公開批評中國領導人，叫中國人反抗是無異於宣戰。大家又知道，蓬佩奧這樣做是為了特朗普連任，如果這是競選策略，更加要置身事外，萬一特朗普落選，拜登又改變對華政策，他們又點算；而以現在的走勢，特朗普落選的機會很大，所以蓬佩奧所發表的雖然是雄獅的禱文，但只是一篇垂死雄獅的禱文。

紀惠集團行政總裁

[湯文亮 敢說反話]

上 / 下一篇新聞

食肆確診群組多 業界︰外賣生意減 晚市禁堂食 只做午市「水電煤都畀唔起」
食肆確診群組多 業界︰外賣生意減 晚市禁堂食 只做午市「水電煤都畀唔起」
加強防疫商店受壓 財爺再促業主減租
加強防疫商店受壓 財爺再促業主減租
領展首攻歐洲 37億購倫敦商廈
領展首攻歐洲 37億購倫敦商廈
港航債延遲付息 息率加5厘
港航債延遲付息 息率加5厘
首批A股槓桿反向ETF今掛牌 滬深300成戰場
首批A股槓桿反向ETF今掛牌 滬深300成戰場
恒生大學梁劍平：煤氣短期受累疫情 長線前景佳續增持
恒生大學梁劍平：煤氣短期受累疫情 長線前景佳續增持
2000年首季科網泡沫高峰 公用股亦曾逆市受壓
2000年首季科網泡沫高峰 公用股亦曾逆市受壓
僑鑫張強生：金價難突破2000美元 勿高追
僑鑫張強生：金價難突破2000美元 勿高追
宏利：保險代理價值不能被取代 應用科技便利代理銷售
宏利：保險代理價值不能被取代 應用科技便利代理銷售
本地客佔比增 紓緩疫情影響
本地客佔比增 紓緩疫情影響
貝萊德：對不符可持續發展期望者投反對票
貝萊德：對不符可持續發展期望者投反對票
濟豐：「618」網購促銷有助生意
濟豐：「618」網購促銷有助生意
施羅德：看好TMT及內房債
施羅德：看好TMT及內房債
立德教育今起招股 入場費約2626元
立德教育今起招股 入場費約2626元
AI機械人 自動收集水上垃圾
AI機械人 自動收集水上垃圾
多次比賽贏獎金 暫未擬引入投資者
多次比賽贏獎金 暫未擬引入投資者
張兆聰：美元全面走弱 金價向上突破
張兆聰：美元全面走弱 金價向上突破
余淑穎：買樓收租 納米樓非首選
余淑穎：買樓收租 納米樓非首選
環球數據前瞻
環球數據前瞻
金子：蘋果概念刺激 舜宇購23204
金子：蘋果概念刺激 舜宇購23204
張兆聰：中石油趁低收集 博日後炒作
張兆聰：中石油趁低收集 博日後炒作
蔡金強：中美標準之戰 股市進高度震盪區
蔡金強：中美標準之戰 股市進高度震盪區
潘啓才：新股投機有法
潘啓才：新股投機有法
陳大為：短中線看利率變化 長線看大局
陳大為：短中線看利率變化 長線看大局
指數表現參差 美股未見真牛 專家看好雲計算互聯網健康護理股
指數表現參差 美股未見真牛 專家看好雲計算互聯網健康護理股
沈永年：斗門金灣唐家灣 哪裏升值最快？
沈永年：斗門金灣唐家灣 哪裏升值最快？
蘇沛豐：管網公司購資產 利好燃氣分銷商
蘇沛豐：管網公司購資產 利好燃氣分銷商
陸振球：大國交戰 買軍工股對冲風險
陸振球：大國交戰 買軍工股對冲風險
陸振球：世界不再和平 應揸實金傍身？
陸振球：世界不再和平 應揸實金傍身？
林少陽：科技股降溫 可逢低收集
林少陽：科技股降溫 可逢低收集
技術取勝：平保處上升軌之上
技術取勝：平保處上升軌之上
李聲揚：博港視一年內入「港版納指」
李聲揚：博港視一年內入「港版納指」
潘迪藍：美元崩潰徵兆 投資環境或大變
潘迪藍：美元崩潰徵兆 投資環境或大變
李順威：科技股縱調整 未至拖累大市
李順威：科技股縱調整 未至拖累大市
劉思明：碧桂園服務心動趁低吸
劉思明：碧桂園服務心動趁低吸
何啟聰：螞蟻效應未完 阿里購16683
何啟聰：螞蟻效應未完 阿里購16683
瑞銀亞洲：政治市掀調整 ATMX建淡倉
瑞銀亞洲：政治市掀調整 ATMX建淡倉
摩根大通亞洲：港版納指登場 乘勢Call阿里
摩根大通亞洲：港版納指登場 乘勢Call阿里
周顯：對付澳門的軟與硬
周顯：對付澳門的軟與硬
何國良：美國大選愈近 地緣政治風險愈高
何國良：美國大選愈近 地緣政治風險愈高
張佩儀：可扣稅自願供款 彈性大選擇多
張佩儀：可扣稅自願供款 彈性大選擇多
王弼：雷州南沙千里遠 南海難擦槍走火
王弼：雷州南沙千里遠 南海難擦槍走火
曾淵滄：中美互關領館 毋須過慮
曾淵滄：中美互關領館 毋須過慮
陳永傑：美擴基建兼放水利港樓
陳永傑：美擴基建兼放水利港樓
廖偉強：移民潮下湧現大量盤源？
廖偉強：移民潮下湧現大量盤源？
布少明：樓價穩 租金受壓
布少明：樓價穩 租金受壓
李志成：業主持貨力強未見劈價
李志成：業主持貨力強未見劈價
盧楚仁：特朗普愈趨激進 衝擊市場
盧楚仁：特朗普愈趨激進 衝擊市場
帝御兩日收2700票超額14倍 KOKO HILLS特色戶呎價3.1萬 貴絕藍田
帝御兩日收2700票超額14倍 KOKO HILLS特色戶呎價3.1萬 貴絕藍田
泓碧特色戶擁吐露港海景
泓碧特色戶擁吐露港海景
美領館壽臣山屋地將截標 中資或接棒
美領館壽臣山屋地將截標 中資或接棒
薈朗凶宅層開放戶360萬沽 低正常樓價一成
薈朗凶宅層開放戶360萬沽 低正常樓價一成
嘉里申強拍山道舊樓 估值3億
嘉里申強拍山道舊樓 估值3億
上月新批按揭貸款295億 近十年新高
上月新批按揭貸款295億 近十年新高
SEA TO SKY 三四房海景吸客
SEA TO SKY 三四房海景吸客
南豐新邨交投放緩 呎價企穩1.7萬
南豐新邨交投放緩 呎價企穩1.7萬
疫情或削年輕企業競爭力
疫情或削年輕企業競爭力