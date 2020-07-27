曾淵滄：中美互關領館 毋須過慮

兩次重擊的股市除了港股、內地A股，也包括美股期貨市場，可以說是兩敗俱傷的事，為什麼美國總統特朗普會幹？他應該知道，在外交史上，凡是有一國政府關閉或驅逐另一國的領事館與外交人員，另一國必然以同等的方法反制，也就是說，美國關中國一家領事館，中國也必會關一家美國的領事館，特朗普在下令關中國休斯敦總領事館前，也應該知道中國必會關美國於中國的一家總領事館，不過，估計特朗普可能猜錯中國會下令關閉美國駐成都的總領事館，而不是武漢總領事館。

擦槍走火機會不大

目前，美國駐武漢總領館早已人去樓空，早在今年年初，武漢爆發新冠肺炎疫情時，美國已自己將武漢總領事館關閉，並撤走所有的人員及居住於武漢的美國公民，避疫去了。近日，美國打算重開武漢總領事館，但中國要求所有美國人入境時要隔離14天檢疫而美國不願意，此事也就談僵了。因此，估計特朗普會以為他關閉中國駐休斯敦總領事館，中國會順手「關閉」早已自我關閉的美國駐武漢總領事館，沒想到中國決定關閉美國駐成都的總領事館，此舉不但可能是特朗普猜錯，相信許多投資者也猜錯。

因此，7月22日港股及美股期貨市場下跌，到了晚上美國股市正式開場，有關中國可能會關閉早已自我關閉的美國駐武漢總領事館的報道出現後，美股回升，第二天，即7月23日，港股也回升，如果中國真的只是關閉早已無人辦公的美國武漢總領事館，那麼，互相關閉領事館的風波也可能告一段落，現在，中國決定關閉美國成都總領事館，則好戲還在後頭，看看特朗普如何回應。

不過，如果單以關閉總領事館一事來分析，實際上對經濟，對股市都不該有影響，股市的大跌是因為投資者認為兩國互相關閉對方總領事館意味兩國關係非常惡劣，更有人會擔心是否會引發戰爭？擦槍走火？機會不大，較早時全國人大會議開幕時，提出中央為香港制定的《港區國安法》將派人在香港設立國安公署時，特朗普說要制裁中國與香港，股市也一度大跌，當時我撰文指出美國沒可能推「核彈級」制裁，該文所談的道理至今有效。因此，我們的確不必太過擔心事態的演變會很嚴重，更說不定，美中兩國最後會取消互相關閉領事館的事，而中國接受美國重開武漢總領事館，而有關人員則留在總領事館內自我隔離。

大學教授

[曾淵滄 滄海明珠]