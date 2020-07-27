經濟
曾淵滄 滄海明珠

投資策略

曾淵滄：中美互關領館 毋須過慮

【明報專訊】上星期，股市遭遇兩次重擊，第一次重擊是7月22日美國下令中國於72小時內關閉駐休斯敦的總領事館，第二次是7月24日中國下令美國於72小時關閉駐成都總領事館。

兩次重擊的股市除了港股、內地A股，也包括美股期貨市場，可以說是兩敗俱傷的事，為什麼美國總統特朗普會幹？他應該知道，在外交史上，凡是有一國政府關閉或驅逐另一國的領事館與外交人員，另一國必然以同等的方法反制，也就是說，美國關中國一家領事館，中國也必會關一家美國的領事館，特朗普在下令關中國休斯敦總領事館前，也應該知道中國必會關美國於中國的一家總領事館，不過，估計特朗普可能猜錯中國會下令關閉美國駐成都的總領事館，而不是武漢總領事館。

擦槍走火機會不大

目前，美國駐武漢總領館早已人去樓空，早在今年年初，武漢爆發新冠肺炎疫情時，美國已自己將武漢總領事館關閉，並撤走所有的人員及居住於武漢的美國公民，避疫去了。近日，美國打算重開武漢總領事館，但中國要求所有美國人入境時要隔離14天檢疫而美國不願意，此事也就談僵了。因此，估計特朗普會以為他關閉中國駐休斯敦總領事館，中國會順手「關閉」早已自我關閉的美國駐武漢總領事館，沒想到中國決定關閉美國駐成都的總領事館，此舉不但可能是特朗普猜錯，相信許多投資者也猜錯。

因此，7月22日港股及美股期貨市場下跌，到了晚上美國股市正式開場，有關中國可能會關閉早已自我關閉的美國駐武漢總領事館的報道出現後，美股回升，第二天，即7月23日，港股也回升，如果中國真的只是關閉早已無人辦公的美國武漢總領事館，那麼，互相關閉領事館的風波也可能告一段落，現在，中國決定關閉美國成都總領事館，則好戲還在後頭，看看特朗普如何回應。

不過，如果單以關閉總領事館一事來分析，實際上對經濟，對股市都不該有影響，股市的大跌是因為投資者認為兩國互相關閉對方總領事館意味兩國關係非常惡劣，更有人會擔心是否會引發戰爭？擦槍走火？機會不大，較早時全國人大會議開幕時，提出中央為香港制定的《港區國安法》將派人在香港設立國安公署時，特朗普說要制裁中國與香港，股市也一度大跌，當時我撰文指出美國沒可能推「核彈級」制裁，該文所談的道理至今有效。因此，我們的確不必太過擔心事態的演變會很嚴重，更說不定，美中兩國最後會取消互相關閉領事館的事，而中國接受美國重開武漢總領事館，而有關人員則留在總領事館內自我隔離。

大學教授

[曾淵滄 滄海明珠]

上 / 下一篇新聞

食肆確診群組多 業界︰外賣生意減 晚市禁堂食 只做午市「水電煤都畀唔起」
食肆確診群組多 業界︰外賣生意減 晚市禁堂食 只做午市「水電煤都畀唔起」
加強防疫商店受壓 財爺再促業主減租
加強防疫商店受壓 財爺再促業主減租
領展首攻歐洲 37億購倫敦商廈
領展首攻歐洲 37億購倫敦商廈
港航債延遲付息 息率加5厘
港航債延遲付息 息率加5厘
首批A股槓桿反向ETF今掛牌 滬深300成戰場
首批A股槓桿反向ETF今掛牌 滬深300成戰場
恒生大學梁劍平：煤氣短期受累疫情 長線前景佳續增持
恒生大學梁劍平：煤氣短期受累疫情 長線前景佳續增持
2000年首季科網泡沫高峰 公用股亦曾逆市受壓
2000年首季科網泡沫高峰 公用股亦曾逆市受壓
僑鑫張強生：金價難突破2000美元 勿高追
僑鑫張強生：金價難突破2000美元 勿高追
宏利：保險代理價值不能被取代 應用科技便利代理銷售
宏利：保險代理價值不能被取代 應用科技便利代理銷售
本地客佔比增 紓緩疫情影響
本地客佔比增 紓緩疫情影響
貝萊德：對不符可持續發展期望者投反對票
貝萊德：對不符可持續發展期望者投反對票
濟豐：「618」網購促銷有助生意
濟豐：「618」網購促銷有助生意
施羅德：看好TMT及內房債
施羅德：看好TMT及內房債
立德教育今起招股 入場費約2626元
立德教育今起招股 入場費約2626元
AI機械人 自動收集水上垃圾
AI機械人 自動收集水上垃圾
多次比賽贏獎金 暫未擬引入投資者
多次比賽贏獎金 暫未擬引入投資者
張兆聰：美元全面走弱 金價向上突破
張兆聰：美元全面走弱 金價向上突破
余淑穎：買樓收租 納米樓非首選
余淑穎：買樓收租 納米樓非首選
環球數據前瞻
環球數據前瞻
金子：蘋果概念刺激 舜宇購23204
金子：蘋果概念刺激 舜宇購23204
張兆聰：中石油趁低收集 博日後炒作
張兆聰：中石油趁低收集 博日後炒作
蔡金強：中美標準之戰 股市進高度震盪區
蔡金強：中美標準之戰 股市進高度震盪區
潘啓才：新股投機有法
潘啓才：新股投機有法
陳大為：短中線看利率變化 長線看大局
陳大為：短中線看利率變化 長線看大局
指數表現參差 美股未見真牛 專家看好雲計算互聯網健康護理股
指數表現參差 美股未見真牛 專家看好雲計算互聯網健康護理股
沈永年：斗門金灣唐家灣 哪裏升值最快？
沈永年：斗門金灣唐家灣 哪裏升值最快？
蘇沛豐：管網公司購資產 利好燃氣分銷商
蘇沛豐：管網公司購資產 利好燃氣分銷商
陸振球：大國交戰 買軍工股對冲風險
陸振球：大國交戰 買軍工股對冲風險
陸振球：世界不再和平 應揸實金傍身？
陸振球：世界不再和平 應揸實金傍身？
林少陽：科技股降溫 可逢低收集
林少陽：科技股降溫 可逢低收集
技術取勝：平保處上升軌之上
技術取勝：平保處上升軌之上
李聲揚：博港視一年內入「港版納指」
李聲揚：博港視一年內入「港版納指」
潘迪藍：美元崩潰徵兆 投資環境或大變
潘迪藍：美元崩潰徵兆 投資環境或大變
李順威：科技股縱調整 未至拖累大市
李順威：科技股縱調整 未至拖累大市
劉思明：碧桂園服務心動趁低吸
劉思明：碧桂園服務心動趁低吸
何啟聰：螞蟻效應未完 阿里購16683
何啟聰：螞蟻效應未完 阿里購16683
瑞銀亞洲：政治市掀調整 ATMX建淡倉
瑞銀亞洲：政治市掀調整 ATMX建淡倉
摩根大通亞洲：港版納指登場 乘勢Call阿里
摩根大通亞洲：港版納指登場 乘勢Call阿里
周顯：對付澳門的軟與硬
周顯：對付澳門的軟與硬
何國良：美國大選愈近 地緣政治風險愈高
何國良：美國大選愈近 地緣政治風險愈高
張佩儀：可扣稅自願供款 彈性大選擇多
張佩儀：可扣稅自願供款 彈性大選擇多
王弼：雷州南沙千里遠 南海難擦槍走火
王弼：雷州南沙千里遠 南海難擦槍走火
湯文亮：垂死雄獅的禱文
湯文亮：垂死雄獅的禱文
陳永傑：美擴基建兼放水利港樓
陳永傑：美擴基建兼放水利港樓
廖偉強：移民潮下湧現大量盤源？
廖偉強：移民潮下湧現大量盤源？
布少明：樓價穩 租金受壓
布少明：樓價穩 租金受壓
李志成：業主持貨力強未見劈價
李志成：業主持貨力強未見劈價
盧楚仁：特朗普愈趨激進 衝擊市場
盧楚仁：特朗普愈趨激進 衝擊市場
帝御兩日收2700票超額14倍 KOKO HILLS特色戶呎價3.1萬 貴絕藍田
帝御兩日收2700票超額14倍 KOKO HILLS特色戶呎價3.1萬 貴絕藍田
泓碧特色戶擁吐露港海景
泓碧特色戶擁吐露港海景
美領館壽臣山屋地將截標 中資或接棒
美領館壽臣山屋地將截標 中資或接棒
薈朗凶宅層開放戶360萬沽 低正常樓價一成
薈朗凶宅層開放戶360萬沽 低正常樓價一成
嘉里申強拍山道舊樓 估值3億
嘉里申強拍山道舊樓 估值3億
上月新批按揭貸款295億 近十年新高
上月新批按揭貸款295億 近十年新高
SEA TO SKY 三四房海景吸客
SEA TO SKY 三四房海景吸客
南豐新邨交投放緩 呎價企穩1.7萬
南豐新邨交投放緩 呎價企穩1.7萬
疫情或削年輕企業競爭力
疫情或削年輕企業競爭力