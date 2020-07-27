王弼：雷州南沙千里遠 南海難擦槍走火

當然，有追看本欄的讀者，會知道王弼一向強調，如果西方跟北京的關係出現強烈變化，上述的分析就得立刻調整。世界好，香港當然好；世界病了，香港很可能會患上肺炎。

世界是否病了，或者生病是否好事，答案可以非常主觀。有人認為全球生病，正正提供機遇，可以彎道超車，對世界生病發出會心的微笑。我說的不是別人，而是華爾街大小炒家，冷眼看待中美互相關閉領事館，中美日澳同時於南海進行大型軍演，西方各國又推出一系列反對香港國安法的措施，然後北京嚴厲的反制，包括制裁美國的參議員，華爾街都視若無睹，標普500指數仍然徘徊在3200點的高位，甚至是過去兩周，多家銀行業績不理想，英特爾業績不理想股價大跌，美股各大指數仍然不肯下跌，過去一周幾乎原封不動，香港的恒指則下跌約1.5%，輕微走弱。

誰當總統 改不了美國外交運行軌迹

主流傳媒一向不太注視的新聞，最近卻增加報道，例如黃河和長江的水災，南海的軍演，會否影響大市？水災導致失收，令下半年的糧食價格有上升壓力。南海軍演有沒有擦槍走火的機會呢？幸好解放軍軍演的地方在雷州半島以西，跟美日澳聯合軍演有相當距離，不容易擦槍走火，如果這樣都發生衝突，就叫故意開火。

今次中美互相關閉領事館的舉動，一定牽涉美國國務卿蓬佩奧。過去一段時間，蓬佩奧突然地強勢，關閉休斯頓領事館的決定，與其說是特朗普的決定，不如說是由蓬佩奧主導，侵叔想阻都阻不住，加上國家安全顧問奧布萊恩、FBI局長雷伊、司法部長巴爾，四名內閣官員主導了美國的外交政策，把侵叔踢在一邊！目前的情况，誰當美國總統，都改變不了美國外交的運行軌迹。雖說侵叔被架空了，但畢竟中美關係發展至此，是由他一手展開和啟動。

金價持續升 油價有支持

講到目前的情况，王弼比較欣慰的，是金價持續上升，和因為地緣政治緊張，對油價有支持，至於我比較睇淡的美股，雖說衝上了3200點，但對於我早前預測的高位3150點，不過只高出1.5%，沽標指配合Rollover Sell Put的策略，上周仍有約1%的回報，當然如果南海沒事，中美和好如初，上述策略便須即時進行調整。

香港奧國經濟學院院長 fb.com/buytillsuspension

[王弼 投資王道]