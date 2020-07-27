張佩儀：可扣稅自願供款 彈性大選擇多

市民可能會把可扣稅自願供款和一般自願供款混淆，兩者最大的分別在於「可扣稅」，如想扣稅，必須獨立開設一個TVC帳戶，並非一般的僱主和僱員供款帳戶。市民可自行選定自願供款強積金計劃，聯絡其受託人並開立TVC帳戶。供款為自願性質，何時供款、供款多少皆自行決定。

扣稅額6萬 須獨立開設帳戶

受託人每年會提供供款概要，市民只需在報稅表上註明供款總額，即可在薪俸稅或個人入息課稅享有扣稅優惠。供款愈多，優惠自然也愈多，上限為6萬元，一般可節省10%至20%的稅務（實質扣稅額可因收入、供款額等因素有別）。

大部分集成信託計劃都有提供TVC服務，選擇眾多，必有一個計劃能符合期望，而每人可擁有多於一個TVC帳戶（不同計劃），如想將供款由某個TVC帳戶轉到另一個，須填寫「計劃成員可扣稅自願性供款轉移申請表」，在享受扣稅的優惠之餘（稅務扣除上限為所有TVC帳戶的總供款），亦能善用TVC的靈活作出適時適切的投資。

不過打工仔亦要留神，受疫情影響，現時經濟形勢不明朗，宜選取較保守的自願供款強積金計劃，以享有扣稅優惠和達到保值之效。即使市場有谷底反彈之勢，須多留意市况才採取更進取的投資方案。

美國萬利理財控股有限公司亞太區總裁

[張佩儀 財女手記]