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何國良：美國大選愈近 地緣政治風險愈高

【明報專訊】疫情在影響持續，不少友人都說「以往，總覺得事情離我們很遠，但最近，已經聽到有身邊相關朋友受影響了。」筆者有份參與的電台節目，電台總部亦有同事確診，影響了部分時間運作。但在電台同事們迅速協調下，他們已經在徹底清潔消毒的工作間中，恢復了大部分原有的廣播，認真專業！為免疫情再次影響我們，我們應該聽衛生防護中心張醫生的話，乖乖留在家中。

剛過去的一周，市場努力嘗試收復前周的失地。原本成績應該特別好，只可惜事與願違，周中出現中美摩擦的新焦點，令原本走好的市場氣氛一掃而光。這方面的風險，筆者在本欄不時亦有跟讀者們分享。由始至終，選舉都是下半年最具影響力的一件事，為求達到目的，一些不按常理出的牌大家亦會看到。這種情况，可能愈近11月，就愈見激烈。因此，當大家沉醉於各式各樣的主題股票時，仍需要留意這方面的地緣政治風險，特別是它影響巿場的高峰在此刻還遠遠未到呢！

第三季市場動力來自A股

第三季的市場動力，筆者相信仍然是來自A股。上周我們討論過，當局已通過不同方法，如高調打擊非法場外配資平台，向市場發出有力的信號，以防市場過熱，出現暴升暴跌的可能。因此，近期的熱炒已經有所轉變。不過，這應該不會改變中國相關市場持續受惠於金融市場改革的大趨勢。有券商細心分析了今次的市場特徵，與之前三次A股升市作出比較。

過去三次的升市，A股各類型指數的升幅可以達到137%至630%。如果以今次升市以來計算，大市大約上升了60%，跟以往簡單比較，是次升幅還未算進入一個令人擔心的水平。如果從整體市場規模來看，現時市場總市值約為貨幣基礎M2的37%。在以往升市的高峰期來看，市場總市值曾達到101%的水平，反映現時市場情况並沒有超出基本經濟狀况。如果以市場總市值跟GDP相比，現時的76%水平，亦跟這結論相符。另外，以現時市場估值來看，A股大市值股票的市帳率為1.6倍，是處於歷史上較低的水平，暴跌的可能性並不高。回想今年以來的行情，上半年走勢先受限於疫情，至後來貨幣及流動性政策的寬鬆，令市場初見穩定。至後來疫情防範措施見到成效，經濟活動恢復得宜，令第二季GDP由負轉正，而且趨勢可望可以延伸到第三季，令全年保持正增長，這將會是全球主要經濟體少有可以做到的表現。

料釋放更多改革紅利

因此，縱使未來一段時間中，地緣政治所引發的市場波動不斷，中國金融市場因復蘇進度靠前而走強的趨勢將不可逆轉，而且在金融市場改革上，將有更多的改革紅利釋放出來，有利市場長久持續發展，大家不妨多參詳參詳一下。

沛達投資管理有限公司

[何國良 基金看世界]

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