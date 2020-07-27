周顯：對付澳門的軟與硬

第一當然是《港區國安法》的推行，已是鐵板釘釘，不可改變的事實。

第二是在這大前提下，一切以維穩為上，所以才會留任本來已經約滿的證監會行政總裁歐達禮，而歐為了回報，當然要識做，陳茂波寫信給他，要他表示一切不變，就照做囉，有糧出㗎嘛。

第三，既然美國市場已不容中國股票，唯有專心一意，把香港這塊餅做到有咁大得咁大，這也是沒有辦法的辦法。

第四，因為和美國翻臉後，獲得美元的途徑已大減，因此必須另覓發展，去得到急欲取來還錢的美元。這幾年來，國內打貪已經打得九九十十，連肖建華都拉了，再沒有多少大魚可以補充國庫，因此，唯有動到澳門的身上。

這就是近日中央政府開始轉移至澳門的底因。其實，澳門的賭場和賭廳，本質上和銀行沒有分別，一間賭廳就是一間小型銀行，只是利息更高，提存更方便。

去年至今，香港的反政府和反中央行動，除了美國和台灣的支持外，中央認為，另外有兩支水喉，一支是澳門，另一支是電影，都是洗黑錢的中心，其中一部分用來支持黑暴，因此，非得大力清洗不可。

簡單點說，就是一邊放鬆，一邊抓緊，一手軟，一手硬。問題在於，軟的一手的對象是新人事，新作風，硬的一手的對象卻是舊的既得利益者，也即是我們這些近幾年都叫做在市場搵到食的人。這真是由來只有新人笑，有誰聽到舊人哭了。

[周顯 投資二三事]