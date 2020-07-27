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盧楚仁：特朗普愈趨激進 衝擊市場

【明報專訊】在執筆時，距離11月2日美國大選剛好100日，在餘下最後的100日裏，估計特朗普會傾全力去爭取連任。再加上民望落後於對手拜登下，相信他會用極激進的策略去爭取選票，尤其是在外交和經濟方面。因此判斷中美關係在未來日子會進一步急轉直下。

上星期美國要求關閉休斯敦的中國領事館，及後中國作出反制，亦要求美國關閉在成都的領事館。受消息影響，中港股市、人民幣及澳紐加等商品貨幣均出現不同程度的沽壓。以美國各大媒體所做的最新民意調查顯示，特朗普落後於對手民主黨候選人拜登大約在8至14個百分點不等。特朗普在這惡劣的形勢下，估計會在未來3個月盡地一煲，全方位向中國「撩交打」。

除了關閉中國在美國的領事館之外，估計特朗普仍舊會在貿易、金融市場（人民幣和美國上市的中概股）、科技（華為）、外交（香港、新疆、台灣和南海）、新型冠狀病毒的源頭及隱瞞等問題上出狠招，特朗普甚至未來亦很大機會進一步制裁中港兩地官員及共產黨員。

民調落後 盡地一煲打反華牌

現在金融市場已將憂慮升級至中美會爆發戰爭，這個星期中方會在南海舉行大規模實彈軍事演習，估計會令局勢進一步升溫。而在8月17日，以美國為首及多個盟國會舉行大規模的環太平洋軍事演習，這次軍演擺明車馬亦是衝着中國而來。估計特朗普正積極謀求其他盟國，如五眼聯盟的英國、加拿大、澳洲和新西蘭，與中國關係惡化的印度，和中國有爭議的南海一帶國家，甚至施壓給歐盟企在同一陣線大打反華牌。

有聲音要求中國驅逐美國署港領事館的外交人員，甚至關閉美國在香港的領事館。我認為此舉機會十分渺茫，因為中央會判斷到此舉的後果十分嚴重，原因是到時特朗普便出師有名，開宗明義地在香港問題上作出嚴厲的反制措施，例如他們所說的殺手鐧，衝擊聯繫匯率及動搖香港金融中心地位。所以一旦中國不顧這些風險而真的關閉在香港的美國領事館，驅逐美國相關的外交人員出境，那麼香港股市極大機會出現恐慌拋售。但我始終認為，中國不會冒這麼大的風險而行這一步。

金融市場最怕壞消息突襲

特朗普過去曾兩度公開表示威脅與中國斷交，反而我覺得這個情况機會高於爆發戰爭，若不幸真的發生，定必衝擊環球金融市場。現在對金融市場的最大隱憂，反而是不知道特朗普下一步將採取什麼激進行動，因為金融市場沒有心理準備，這些突如其來的壞消息，對金融市場的影響會較大。

瑞郎日圓黃金料最受惠

在這種形勢下，除了環球股市受到衝擊之外，商品的基本金屬和期油，外匯市場的人民幣和澳紐加元均有負面影響。相反，瑞士法郎、日圓和黃金估計最為受惠，而美元則作個別發展。原本我也覺得今次金價上升至1920美元應該差不多了，但現在局勢急劇惡化，估計金價有機會向上突破歷史高位1920美元，而邁向2000美元心理大關口。

至於瑞郎，因應美國的大規範制裁行動有機會升級，令資金可能由美國流向瑞士，導致瑞郎有機會邁向2015年的高位0.9071，然後才出現調整。調整過後，我相信下半年瑞士法郎仍有力進一步攀升至另一高位0.8700水平。

美匯指數也要留意，一方面已經嚴重超賣；另一方面怕環球股市一旦急跌，反過來令美元避險功能又再重現，令美匯指數可能出現報復性反彈。

資深外匯及商品獨立分析師

[盧楚仁 金匯商情]

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