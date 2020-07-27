摩根大通亞洲：港版納指登場 乘勢Call阿里

技術走勢上，阿里上周初急升後連日回吐，回補了介乎241.8元至250.8元的上升裂口。如投資者看好阿里後市，可留意近日才新上市的阿里購證18774，行使價296.06元，實際槓桿約6.2倍，最後交易日2021年1月4日。淡倉選擇可參考阿里沽證16518，行使價220.2元，實際槓桿大約5倍，最後交易日2020年12月10日。

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