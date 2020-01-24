瑞銀亞洲：政治市掀調整 ATMX建淡倉

阿里（9988）認沽16788，行使價218.6元，2020年12月到期，有效槓桿約5.2倍；騰訊（0700）認沽15880，行使價466.46港元，2020年12月到期，有效槓桿約5.4倍；美團（3690）認沽15879，行使價165.78港元，20年12月到期，有效槓桿約4.1倍；小米（1810）認沽16219，行使價13.51元，2021年1月到期，有效槓桿約3.6倍；恒指認沽24132，行使價24000點，2020年9月到期，有效槓桿約11倍；恒指熊證61853，收回價25300點，2020年10月到期，有效槓桿約28倍。

（本產品並無抵押品。如發行人無力償債或違約,投資者可能無法收回部份或全部應收款項。筆者為UBS AG的代表(作為證監會持牌人)，並未持有相關上市公司的任何財務權益。本資料由瑞銀刋發，其並不構成買賣建議、邀請、要約或遊說。結構性產品價格可急升或急跌，投資者可能會蒙受全盤損失。過往表現並不反映將來表現。牛熊證備強制贖回機制而可能被提早終止，屆時 (i) N類牛熊證投資者將不獲發任何金額;而(ii) R類牛熊證之剩餘價值可能為零。投資前應瞭解有關風險，並諮詢專業顧問及查閱有關上市文件。UBS Securities Hong Kong Limited為結構性產品之流通量提供者，亦可能是唯一報價者或巿場參與者。©UBS 2020。版權所有。）

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