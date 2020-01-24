經濟
何啟聰

投資策略

何啟聰：螞蟻效應未完 阿里購16683

【明報專訊】恒生科技指數推出前，ATMX顯著受壓。憧憬分拆的阿里巴巴（9988）上周五低位曾跌近4%。向上觀望重上250元的機會，支持參考230元水平。阿里三連跌，不過市場仍然憧憬分拆螞蟻集團上市或有利阿里估值，好倉繼續有資金考慮，但已逐步下移至行使價約260元的認購證，減低價外幅度及持輪風險。看好可考慮阿里認購證16683，行使價261.88元，2021年02月到期，實際槓桿約5.1倍；相反看淡可留意阿里認沽證16856，行使價219.9元，2020年12月到期，實際槓桿約5.2倍。

騰訊（0700）上周五再度回軟，低見525元水平。向上有待重上550元，支持下移參考520元水平。看好可考慮騰訊認購證15463，行使價590.88元，2021年01月到期，實際槓桿約6.1倍；相反看淡可留意騰訊認沽證15582，行使價452.88元，2021年01月到期，實際槓桿約5.3倍。

（本結構產品並無抵押品）

（免責聲明：筆者為瑞士信貸(香港)有限公司的代表及證監會持牌人，並無持有相關上市公司的任何財務權益。本文內容不構成要約、建議或促使任何人士提呈買賣或認購任何證券。結構性產品價格可升可跌，投資者或會蒙受全盤損失。結構性產品並無抵押品。如發行人無力償債或違約，投資者可能無法收回部份或全部應收款項。牛熊證備強制贖回機制而可能被提早終止， R類牛熊證之剩餘價值可能為零。過往表現並不反映將來表現。投資者應瞭解風險，並諮詢專業顧問及查閱有關上市文件。瑞信之聯屬公司為結構性產品之流通量提供者，亦可能是唯一報價者。）

瑞信香港認股證及牛熊證銷售主管

[何啟聰]

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