何啟聰：螞蟻效應未完 阿里購16683

【明報專訊】恒生科技指數推出前，ATMX顯著受壓。憧憬分拆的阿里巴巴（9988）上周五低位曾跌近4%。向上觀望重上250元的機會，支持參考230元水平。阿里三連跌，不過市場仍然憧憬分拆螞蟻集團上市或有利阿里估值，好倉繼續有資金考慮，但已逐步下移至行使價約260元的認購證，減低價外幅度及持輪風險。看好可考慮阿里認購證16683，行使價261.88元，2021年02月到期，實際槓桿約5.1倍；相反看淡可留意阿里認沽證16856，行使價219.9元，2020年12月到期，實際槓桿約5.2倍。
騰訊（0700）上周五再度回軟，低見525元水平。向上有待重上550元，支持下移參考520元水平。看好可考慮騰訊認購證15463，行使價590.88元，2021年01月到期，實際槓桿約6.1倍；相反看淡可留意騰訊認沽證15582，行使價452.88元，2021年01月到期，實際槓桿約5.3倍。
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