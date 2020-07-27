劉思明：碧桂園服務心動趁低吸

恒指上周初喘定，周中反彈至25779點重拾跌軌，以近全周低位收市，收報24705點，全周跌383點或1.53%；國指跌1.20%。大市上周日均成交1520億元，高於60天平均一成多，交投依然偏旺。

走勢上，恒指前周（7月17日的一周）跌穿5月底始營造上升通道底部約25300點，上周反彈受制於通道底再往下沉，短線跌浪已成，下望將為3月以來上升通道底約24000點水平。國指與恒指一樣，上周跌穿20天線及前周低位，但險守50天線。值得留意，恒指國指成分股高於20天線比例跌至兩成，為5月底以來最低；高於50天線比降至約三成半水平，反映成分股普遍率先跌穿50天線，恒指國指大有機會步後塵，失守50天線。

強勢藍籌股 調整未轉勢

不過，恒生綜合中型股、小型股指數上周分別跌0.92%、0.14%，跌幅溫和；中型股指跌穿20天線，但守前周低位；小型股指微微跌穿20天線，高於前周低位，走勢比恒指國指好。之前提過具指標性的領漲藍籌股，港交所（0388）守在10天線上，騰訊（0700）、創科（0669）守20天線，中生製藥（1177）守前周低位；國指成分股具指標的比亞迪股份（1211）守20天線，潤啤（0291）沿10天線向上，代表着強勢股調整但未轉勢，也相信炒股不炒市格局未變。

行業方面，個別沽壓明顯，另有個別更大幅波動。據《明報》港股數據庫追蹤的30個行業，上周有近八成下跌，當中有四成跌逾2%跑輸恒指；香港疫情嚴峻，港澳概念成重災區，博彩及消閒上周跌近7%，地產及相關、房託基金跌逾4%，公用、本地零售服務、本地金融均跌約2%以上。

雖然工業、能源及相關上周逆市升逾2%，汽車及相關、金屬及礦石升逾1%，但各只有四、五成股份上升，向好都是以個別為主。此外，教育行業上周有兩日升逾3%，有兩日跌逾3%，全周計幾乎無升跌；科技器材、軟件服務上周跌不足1%，卻有兩日跌逾3%、1日升逾3%，大幅波動。

行業強股倘下試20天線可先吸

工業、汽車及相關、教育等上周跑贏大市，行業也普遍保持向好趨勢；工業有八成股份高於20天線，汽車及相關、教育20天線有五六成股份高於20天線。食物飲品、家品及零售上周跌1%及3%，但仍有一半或多於一半股份高於20天線。

至於內房物管行業中的物管股，全線高於20天線，軟件服務、科技器材、醫藥保健、環保及新能源各只有約三成股份高於20天線，只也個別保持強勢，低撈要慎選。除了上述強勢藍籌股，行業最強的碧桂園服務（6098）、心動（2400）、威高股份（1066）、信義光能（0968）等高企10天線，倘市况持續惡化，將有機會下試20天線，率先吸納提供機會。

[劉思明 數據尋寶]