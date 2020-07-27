張兆聰：中石油趁低收集 博日後炒作

美國關閉中國駐休斯敦總領事館消息震驚市場，但投資者冷靜下來，又發現情况暫不如想像中差。美方指該館是間諜中心，竊取美國情報資訊，但報道指多起隱瞞解放軍背景入境、試圖盜取重要資訊的案件，證件均由包括三藩市總領事館在內的其他領事館簽發。分析指美國選擇關閉休斯敦總領事館，主因是該館重要性較低，背後也有理性考慮；而中國關閉美國駐成都總領事館，同樣因為較少美國人和企業在中國西南部。

政治對股市影響短暫

此外，中方領事揚言拒絕離開休斯敦總領事館，最終也未有發生任何爭執，而被FBI通緝的中國研究員，也離開三藩市總領事館被拘捕。中方姿態也反映希望事件盡快完結。

政治事件對股市影響多短暫，但前提是雙方關係正常，或至少不交惡。在美股不斷新高下，美國總統特朗普民望依然落後，已鐵了心拿中國開刀，是未來3個月爭取選民支持或轉移焦點的重要方向。關閉領事館對股市和企業盈利沒有直接影響，但可能只是第一步，上周美國開始重提人民幣匯價低估，特朗普又不斷指貿易協議已不那麼重要。若重啟貿易戰，則對股市的衝擊會嚴重得多。

10年期美債失守0.6厘 避險情緒高漲

走勢上，恒指上周一先跌出低位後急彈，但之後反覆下挫並且跌破周一低位，短線勢頭偏淡。此外，美國10年期債息多在0.6厘至0.8厘水平交易，但上周也失守下限，反映資金有避險傾向。但商品走勢並不差，金價曾破1900美元關口，布油也未有跟隨股市向下，上周曾破44美元，而油股在周初挾升7%後，回調幅度也不大，有點一洗頹風的迹象。

巴菲特亦買入美管網公司 反映極具價值

中石油及中石化（0386）向國家管網公司出售管網、接收站等資產，表現迥異。中石油出售資產估值達到2687億元人民幣，當中1495億元以股權方式支付，中石油將佔管網公司29.9%，餘下1192億元以現金支付，中石化則可取得14%股權及約500億元現金。中石油表明，所得款項部分會以股息回饋股東，而中石化則未有特別提及。

中石油現時市值約8000億元人民幣，收取現金已達1200億元，還有30%管網公司股權，交易可大幅提升資產估值。只是市場對於能源股缺乏興趣，多寧願趁高沽出。但其實管網公司極具價值，就連巴菲特也斥資97億美元買入Dominion油氣管網資產。若中石油後市回到低位，可趁機收集博管網公司日後上市時炒作。

[張兆聰 還看今朝]