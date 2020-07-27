經濟
張兆聰 還看今朝

股市最前線

張兆聰：中石油趁低收集 博日後炒作

【明報專訊】港股上周日升日跌，周五更是大跌失守前低位24766點，走勢向淡。美股繼續下跌，但一來受英特爾暴瀉16%影響，二來納指跌幅也由一度跌2%顯著收窄，整體格局也不算太差。市場焦點是中美關係，主流看法是美國總統大選前仍會不斷升溫，而上周美國10年期債息跌穿0.6厘的區間下限，北向資金也大舉流走，均反映資金有點避險傾向。但要留意海外石油股走勢不差，剛宣布出售油氣管網資產的中石油（0857），可低吸博管網公司日後上市時炒上。

美國關閉中國駐休斯敦總領事館消息震驚市場，但投資者冷靜下來，又發現情况暫不如想像中差。美方指該館是間諜中心，竊取美國情報資訊，但報道指多起隱瞞解放軍背景入境、試圖盜取重要資訊的案件，證件均由包括三藩市總領事館在內的其他領事館簽發。分析指美國選擇關閉休斯敦總領事館，主因是該館重要性較低，背後也有理性考慮；而中國關閉美國駐成都總領事館，同樣因為較少美國人和企業在中國西南部。

政治對股市影響短暫

此外，中方領事揚言拒絕離開休斯敦總領事館，最終也未有發生任何爭執，而被FBI通緝的中國研究員，也離開三藩市總領事館被拘捕。中方姿態也反映希望事件盡快完結。

政治事件對股市影響多短暫，但前提是雙方關係正常，或至少不交惡。在美股不斷新高下，美國總統特朗普民望依然落後，已鐵了心拿中國開刀，是未來3個月爭取選民支持或轉移焦點的重要方向。關閉領事館對股市和企業盈利沒有直接影響，但可能只是第一步，上周美國開始重提人民幣匯價低估，特朗普又不斷指貿易協議已不那麼重要。若重啟貿易戰，則對股市的衝擊會嚴重得多。

10年期美債失守0.6厘 避險情緒高漲

走勢上，恒指上周一先跌出低位後急彈，但之後反覆下挫並且跌破周一低位，短線勢頭偏淡。此外，美國10年期債息多在0.6厘至0.8厘水平交易，但上周也失守下限，反映資金有避險傾向。但商品走勢並不差，金價曾破1900美元關口，布油也未有跟隨股市向下，上周曾破44美元，而油股在周初挾升7%後，回調幅度也不大，有點一洗頹風的迹象。

巴菲特亦買入美管網公司 反映極具價值

中石油及中石化（0386）向國家管網公司出售管網、接收站等資產，表現迥異。中石油出售資產估值達到2687億元人民幣，當中1495億元以股權方式支付，中石油將佔管網公司29.9%，餘下1192億元以現金支付，中石化則可取得14%股權及約500億元現金。中石油表明，所得款項部分會以股息回饋股東，而中石化則未有特別提及。

中石油現時市值約8000億元人民幣，收取現金已達1200億元，還有30%管網公司股權，交易可大幅提升資產估值。只是市場對於能源股缺乏興趣，多寧願趁高沽出。但其實管網公司極具價值，就連巴菲特也斥資97億美元買入Dominion油氣管網資產。若中石油後市回到低位，可趁機收集博管網公司日後上市時炒作。

[張兆聰 還看今朝]

相關字詞﹕中石油 避險情緒

上 / 下一篇新聞

食肆確診群組多 業界︰外賣生意減 晚市禁堂食 只做午市「水電煤都畀唔起」
食肆確診群組多 業界︰外賣生意減 晚市禁堂食 只做午市「水電煤都畀唔起」
加強防疫商店受壓 財爺再促業主減租
加強防疫商店受壓 財爺再促業主減租
領展首攻歐洲 37億購倫敦商廈
領展首攻歐洲 37億購倫敦商廈
港航債延遲付息 息率加5厘
港航債延遲付息 息率加5厘
首批A股槓桿反向ETF今掛牌 滬深300成戰場
首批A股槓桿反向ETF今掛牌 滬深300成戰場
恒生大學梁劍平：煤氣短期受累疫情 長線前景佳續增持
恒生大學梁劍平：煤氣短期受累疫情 長線前景佳續增持
2000年首季科網泡沫高峰 公用股亦曾逆市受壓
2000年首季科網泡沫高峰 公用股亦曾逆市受壓
僑鑫張強生：金價難突破2000美元 勿高追
僑鑫張強生：金價難突破2000美元 勿高追
宏利：保險代理價值不能被取代 應用科技便利代理銷售
宏利：保險代理價值不能被取代 應用科技便利代理銷售
本地客佔比增 紓緩疫情影響
本地客佔比增 紓緩疫情影響
貝萊德：對不符可持續發展期望者投反對票
貝萊德：對不符可持續發展期望者投反對票
濟豐：「618」網購促銷有助生意
濟豐：「618」網購促銷有助生意
施羅德：看好TMT及內房債
施羅德：看好TMT及內房債
立德教育今起招股 入場費約2626元
立德教育今起招股 入場費約2626元
AI機械人 自動收集水上垃圾
AI機械人 自動收集水上垃圾
多次比賽贏獎金 暫未擬引入投資者
多次比賽贏獎金 暫未擬引入投資者
張兆聰：美元全面走弱 金價向上突破
張兆聰：美元全面走弱 金價向上突破
余淑穎：買樓收租 納米樓非首選
余淑穎：買樓收租 納米樓非首選
環球數據前瞻
環球數據前瞻
金子：蘋果概念刺激 舜宇購23204
金子：蘋果概念刺激 舜宇購23204
蔡金強：中美標準之戰 股市進高度震盪區
蔡金強：中美標準之戰 股市進高度震盪區
潘啓才：新股投機有法
潘啓才：新股投機有法
陳大為：短中線看利率變化 長線看大局
陳大為：短中線看利率變化 長線看大局
指數表現參差 美股未見真牛 專家看好雲計算互聯網健康護理股
指數表現參差 美股未見真牛 專家看好雲計算互聯網健康護理股
沈永年：斗門金灣唐家灣 哪裏升值最快？
沈永年：斗門金灣唐家灣 哪裏升值最快？
蘇沛豐：管網公司購資產 利好燃氣分銷商
蘇沛豐：管網公司購資產 利好燃氣分銷商
陸振球：大國交戰 買軍工股對冲風險
陸振球：大國交戰 買軍工股對冲風險
陸振球：世界不再和平 應揸實金傍身？
陸振球：世界不再和平 應揸實金傍身？
林少陽：科技股降溫 可逢低收集
林少陽：科技股降溫 可逢低收集
技術取勝：平保處上升軌之上
技術取勝：平保處上升軌之上
李聲揚：博港視一年內入「港版納指」
李聲揚：博港視一年內入「港版納指」
潘迪藍：美元崩潰徵兆 投資環境或大變
潘迪藍：美元崩潰徵兆 投資環境或大變
李順威：科技股縱調整 未至拖累大市
李順威：科技股縱調整 未至拖累大市
劉思明：碧桂園服務心動趁低吸
劉思明：碧桂園服務心動趁低吸
何啟聰：螞蟻效應未完 阿里購16683
何啟聰：螞蟻效應未完 阿里購16683
瑞銀亞洲：政治市掀調整 ATMX建淡倉
瑞銀亞洲：政治市掀調整 ATMX建淡倉
摩根大通亞洲：港版納指登場 乘勢Call阿里
摩根大通亞洲：港版納指登場 乘勢Call阿里
周顯：對付澳門的軟與硬
周顯：對付澳門的軟與硬
何國良：美國大選愈近 地緣政治風險愈高
何國良：美國大選愈近 地緣政治風險愈高
張佩儀：可扣稅自願供款 彈性大選擇多
張佩儀：可扣稅自願供款 彈性大選擇多
王弼：雷州南沙千里遠 南海難擦槍走火
王弼：雷州南沙千里遠 南海難擦槍走火
曾淵滄：中美互關領館 毋須過慮
曾淵滄：中美互關領館 毋須過慮
湯文亮：垂死雄獅的禱文
湯文亮：垂死雄獅的禱文
陳永傑：美擴基建兼放水利港樓
陳永傑：美擴基建兼放水利港樓
廖偉強：移民潮下湧現大量盤源？
廖偉強：移民潮下湧現大量盤源？
布少明：樓價穩 租金受壓
布少明：樓價穩 租金受壓
李志成：業主持貨力強未見劈價
李志成：業主持貨力強未見劈價
盧楚仁：特朗普愈趨激進 衝擊市場
盧楚仁：特朗普愈趨激進 衝擊市場
帝御兩日收2700票超額14倍 KOKO HILLS特色戶呎價3.1萬 貴絕藍田
帝御兩日收2700票超額14倍 KOKO HILLS特色戶呎價3.1萬 貴絕藍田
泓碧特色戶擁吐露港海景
泓碧特色戶擁吐露港海景
美領館壽臣山屋地將截標 中資或接棒
美領館壽臣山屋地將截標 中資或接棒
薈朗凶宅層開放戶360萬沽 低正常樓價一成
薈朗凶宅層開放戶360萬沽 低正常樓價一成
嘉里申強拍山道舊樓 估值3億
嘉里申強拍山道舊樓 估值3億
上月新批按揭貸款295億 近十年新高
上月新批按揭貸款295億 近十年新高
SEA TO SKY 三四房海景吸客
SEA TO SKY 三四房海景吸客
南豐新邨交投放緩 呎價企穩1.7萬
南豐新邨交投放緩 呎價企穩1.7萬
疫情或削年輕企業競爭力
疫情或削年輕企業競爭力